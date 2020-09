Android 12 simplifiera l’installation d’applications depuis des stores tiers

Alors que Android 11 commence tout juste à arriver sur les premiers smartphones compatibles, l'on se tourne déjà vers la prochaine version majeure de l'OS mobile de Google. Qu'aura donc à offrir Android ?

Lorsque Google lancera Android 12, dans le courant de l’année prochaine, le géant a promis qu’il simplifiera l’installation sur les appareils de nouvelles applications via des stores tiers. Google déclarait notamment s’attaquer au sujet en réponse aux retours de nombreux développeurs. Davantage de détails seront communiqués dans les mois à venir.

Google donne des informations concernant Android 12

Dans le même post sur son blog, Google a aussi tenu à “clarifier” sa position concernant les achats in-app. Le géant de Mountain View déclarait qu’il allait bientôt obligé tous les développeurs proposant des produits numériques via leurs applications à procéder aux paiements via le système d’achat et de facturation du Play Store. Les développeurs en question ont jusqu’au 30 septembre 2021 pour rendre leurs applications compatibles avec ces nouvelles directives.

Et revient sur un futur changement des règles de l’App Store quant aux paiement in-app

Google précise aussi, à juste titre d’ailleurs, que cette règle n’affectera, au mieux, que trois pour cent des développeurs qui ont des applications sur le Play Store. Et sur ces trois pour cent, près de 97 pour cent utilisent déjà le système de facturation de Google Play pour permettre à leurs utilisateurs de payer leurs achats in-app. Mais parmi les développeurs restant, on retrouve des sociétés qui pèsent assez lourd sur le marché, comme Netflix et Spotify. Les deux géants contournent actuellement le système en faisant souscrire aux utilisateurs leurs abonnements directement chez eux, et non pas via Google. Ce changement de directive vise à forcer ces entreprises à offrir à Google les 30% de commission sur les transactions in-app.

Cette clarification des règles du Store survient en conséquence plus ou moins directe de la suppression récente de Fortnite du Play Store. En août, Epic Games ajoutant un système de paiement alternatif à ses versions iOS et Android de son jeu de battle royale. Cela permettait aux joueurs de contourner l’App Store et Google Pay lorsqu’ils faisaient leurs achats in-game, notamment de V-Bucks. Et en vérité, Google mentionne explicitement Fortnite lorsqu’il parle de l’ouverture du Play Store, déclarant que “même si un développeur et Google ne sont pas d’accord sur les termes en place, le développeur peut toujours distribuer son application sur la plate-forme Android.” Une position bien différente de celle d’iOS qui, lui, veut tout verrouiller dans ce cas.