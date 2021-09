Android 12 pourrait faire ses débuts le 4 octobre

Android 12 pourrait être annoncé le 4 octobre prochain. Les possesseurs de Google Pixel auront peut-être droit à la mise à jour dans la foulée.

Comme chaque année ou presque, Google propose une nouvelle version majeure de son système d’exploitation mobile Android. Si l’arrivée de cette version 12 a été quelque peu retardée, il semblerait que la firme de Mountain View soit enfin prête. Il se pourrait en effet que Android 12 fasse ses grands débuts pas plus tard que le mois prochain, le 4 octobre prochain, pour être précis.

Android 12 pourrait être annoncé le 4 octobre prochain

Android 12 a pris plus longtemps que nombre de ses prédécesseurs pour arriver – la faute, notamment, à la crise sanitaire -, mais il semblerait que l’attente touche enfin à sa fin. Le rédacteur en chef de XDA, Mishaal Rahman, affirme que Google aurait prévu de publier la version AOSP (Android Open Source Project) d’Android 12 le 4 octobre prochain. Et comme l’entreprise américaine publie souvent les versions publiques en même temps que l’AOSP, il se pourrait bien que les possesseurs de smartphones Pixel puissent avoir droit à la mise à jour à partir de ce moment-là.

Les possesseurs de Google Pixel auront peut-être droit à la mise à jour dans la foulée

Si la date est avérée, et si le planning est respecté, cela pourrait aussi permettre d’entrevoir un créneau de lancement pour les Pixel 6. Google ne peut pas vraiment se permettre de commercialiser son nouveau fer de lance sans la toute dernière version d’Android en 12. Il est donc très peu probable que le Pixel 6 voie le jour avant cette date. Nous ne serions par contre pas surpris que ces nouveaux appareils soient annoncés dans le courant du mois d’octobre.

Si vous n’avez pas de Pixel, préparez à attendre, comme à l’accoutumée. Si certains fabricants de smartphones sont d’ordinaire assez rapides à publier leurs nouvelles versions à la sortie d’une version majeure – quelques semaines -, d’autres prennent plusieurs mois pour ce faire. Samsung n’avait par exemple pas commencé à déployer Android 11 avant décembre 2020, trois mois après l’officialisation de l’OS. Bien que Google ait fait son possible pour réduire ces délais avec son Projet Treble, il faut encore du temps aux entreprises pour adapter Android à leurs interfaces maison et tester le tout avec leurs clients et les opérateurs.