American Horror Story : Kim Kardashian est annoncée au casting de la saison 12

La star de la télé-réalité et entrepreneuse américaine Kim Kardashian sera aux côtés d'Emma Roberts pour la douzième saison de la série télévisée American Horror Story.

Basée sur le roman de Danielle Valentine, Delicate Condition, la saison 12 d’American Horror Story se focalisera sur une femme qui est convaincue qu’une entité démoniaque fait tout pour que sa grossesse n’ait jamais lieu. Les détails concernant les rôles de Kim Kardashian (Drop Dead Diva, Les Experts : Manhattan, Disaster Movie) et d’Emma Roberts (Abandoned, Scream Queens, Delirium) sont gardés secrets pour le moment.

The 12th season of #AmericanHorrorStory, 'Delicate,' is based on Danielle Valentine's upcoming novel 'Delicate Condition' https://t.co/N5rZ3jB2pA — The Hollywood Reporter (@THR) April 11, 2023

Ryan Murphy, le créateur d’American Horror Story, a déclaré :

Kim Kardashian fait partie des plus grandes et des plus brillantes stars de la télévision dans le monde et nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille AHS. Emma Roberts et moi-même sommes ravis de collaborer avec cette véritable force de la culture. Halley Feiffer a écrit un rôle amusant, élégant et finalement terrifiant spécialement pour elle, et cette saison est ambitieuse et ne ressemble à rien de ce que nous avons fait jusqu’à présent.

Disney a confiance en Kim Kardashian

En intégrant le casting de la série télévisée American Horror Story comme de nombreuses autres personnalités, la dernière étant Stefani Germanotta alias Lady Gaga, Kim Kardashian renforce sa relation avec Disney, puisqu’elle et sa famille ont lancé l’émission de télé-réalité The Kardashians sur Hulu il y a tout juste un an. Le diffuseur est également le foyer numérique officiel de l’ensemble des programmes de FX, une autre propriété de Disney.