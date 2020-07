Amazon va produire une série basée sur la série Fallout de Bethesda

Amazon veut jouer une place importante sur la scène du streaming vidéo. Comme Netflix, le géant dispose d'un budget plus que conséquent pour des créations originales. Et bientôt, les fans pourront découvrir une série basée sur la saga Fallout de Bethesda.

Les films et séries TV se déroulant dans des mondes post-apocalyptiques sont nombreux. Et il semblerait qu’il faille en ajouter une à la liste. Un nouveau titre qui sera familier à de nombreux joueurs de jeux vidéo dans le monde entier dans la mesure où cette future série sera directement dérivée de la licence Fallout du studio Bethesda. Pour une production Amazon.

Amazon va produire une série basée sur la licence Fallout

La licence Fallout existe depuis de longues, très longues années et il y aurait énormément à raconter sur ce format. Et de par sa nature post-apocalyptique, si un jeu mérite une série TV, c’est bien Fallout. La série sera développée par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le duo est derrière la série déjà culte Westworld. Inutile de dire que les deux ont une bonne expérience du genre.

Avec Jonathan Nolan et Lisa Joy aux commandes

L’idée d’une série TV Fallout n’est pas récente. Et Bethesda cherche à adapter sa saga depuis plus de dix ans maintenant. Il aura fallu attendre la vision de Jonathan Nolan et Lisa Joy pour que le studio soit convaincu que le projet est viable. Et que les choses soient bien faites. Pour l’heure, nous n’avons aucun détail concernant cette série, aucune information concernant le casting, encore moins quant à la date de sortie, mais une chose est sûre, voilà qui est très prometteur.

Si vous êtes fan de Westworld et/ou de la série Fallout, voilà un nouveau projet qu’il conviendra de suivre de près. Espérons que tout se passera bien et que nous aurons des nouvelles assez rapidement.