Amazon va fermer Book Depository

Le site britannique de vente de livres en ligne Book Depository détenu par le géant de l'e-commerce Amazon n'existera plus d'ici fin avril prochain.

La fermeture de Book Depository par Amazon intervient dans la foulée d’une série de coupes budgétaires et réductions d’effectifs chez le puissant membre des GAFAM, avec deux vagues distinctes de licenciements touchant au moins 27.000 personnes dans diverses divisions, dont la très rentable unité de cloud AWS, mais également ses activités de vente d’appareils et de livres.

We are sorry to let you know that Book Depository will be closing on 26 April 2023. You can still place orders until midday (12pm BST) on 26 April and we will continue to deliver your purchases and provide support for any order issues until 23 June 2023. pic.twitter.com/zMSdn59KbY

