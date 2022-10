Amazon retire son robot livreur Scout des trottoirs. Le projet ne répondait pas besoins des clients.

Le robot Scout d’Amazon, une petite machine qui ressemble à une glacière sur roues et qui peut arpenter les trottoirs, ne livrera plus de paquets à qui que ce soit. Le géant du e-commerce a mis fin au programme de test sur le terrain pour sa machine expérimentale et pris la décision de “réorienter” le projet.

Amazon retire son robot livreur Scout des trottoirs

Selon Bloomberg, l’équipe Scout a été dissoute et la plupart de ses 400 membres ont été réaffectées sur d’autres postes dans l’entreprise. La porte-parole d’Amazon, Alisa Carroll, déclarait à Reuters que l’entreprise n’abandonnait pas totalement le projet. Une équipe très réduite continuera d’envisager l’utilisation d’un robot autonome pour les livraisons, et cela pourrait, ou non, être synonyme de fin pour le robot Scout.

Alisa Carroll déclarait la chose suivante :

Pendant notre test limité sur le terrain de Scout, nous avons travaillé à créer une expérience de livraison unique, mais nous avons eu de nombreux retours : certains aspects du programme ne répondaient pas aux besoins des clients. En conséquence, nous mettons fin à nos tests sur le terrain et réorientons le programme. Nous travaillons avec les employés durant cette transition, leur trouver de nouveaux postes qui correspondent au mieux à leur expérience et leurs aptitudes.

Le projet ne répondait pas besoins des clients

Amazon avait commencé à tester Scout en 2019 et avait, dans un premier temps, déployé six robots pour livrer des colis dans le nord de Seattle. Les machines pouvaient suivre de manière autonome un itinéraire de livraison et, bien que le robot fut accompagné d’un employé humain pour les tests, il pouvait s’arrêter devant la porte d’un client et ouvrir son coffre pour lui permettre de récupérer son colis. Après le déploiement initial, Amazon avait étendu ses tests à la Californie du Sud, Atlanta, la Géorgie et Franklin, Tennessee.

Bien qu’Alisa Carroll n’ait pas précisé exactement quels aspects du programme “ne répondaient pas aux besoins des clients”, il s’agit là d’une énième décision indiquant que le géant américain revoit ses projets expérimentaux à la baisse. Il y a quelques jours, nous apprenions qu’il avait aussi mis fin à son appareil Glow pour la vidéoconférence des enfants, probablement à cause d’un manque de ventes.