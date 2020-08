Amazon pourrait transformer les magasins JC Penney et Sears en entrepôts

Aux États-Unis, dans le monde aussi d'ailleurs, Amazon est un géant qui pèse très lourd dans le commerce. Au Pays de l'Oncle Sam, des magasins JC Penney et Sears pourraient devenir des entrepôts du géant.

Les centres commerciaux ont aujourd’hui bien du mal à exister face à l’essor toujours plus important du commerce en ligne mais ces espaces aujourd’hui difficiles à rentabiliser pourraient profiter d’une deuxième vie grâce à leur plus grand ennemi. Le Wall Street Journal croit savoir que Amazon discuterait actuellement avec le propriétaire de malls Simon Property Group pour convertir certains espaces commerciaux en entrepôts.

Amazon pourrait s’inviter dans les centres commerciaux américains

Le rapport ne précise pas combien de magasins deviendraient ainsi des entrepôts mais Amazon chercherait soit des magasins vides JC Penney ou Sears soit à racheter des espaces encore en activité. Le géant du e-commerce américain aurait aussi entamé des discussions avec plusieurs propriétaires de centres commerciaux pour implanter ses épiceries low cost dans d’anciens magasins JC Penney, que ceux-ci soient propriété de Simon ou non. Les discussions concernant les entrepôts auraient été lancées avant la pandémie de Covid-19.

Il n’y a évidemment aucune garantie que les différentes parties parviennent à se mettre d’accord, si tant est que le rapport soit avéré, qui plus est. Cela étant dit, une telle opération serait logique quand on connaît la situation des centres commerciaux aux États-Unis. Même avant la pandémie, les centres et leurs magasins voyaient leur fréquentation diminuer sans cesse alors que les clients utilisent toujours davantage le commerce en ligne. Certains centres ont même remplacé des magasins par des centres d’appels téléphoniques et autres activités bien loin du commerce pour rester à flot. Le Covid-19 a encore limité les options. Il est devenu très difficile de louer des espaces de bureau dans la mesure où le travail à la maison est plébiscité et le commerce se limite en grande partie au retrait des commandes ou à de petits achats très ponctuels et précis.

La présence d’Amazon ferait assurément grincer des dents nombre de propriétaires de centres commerciaux mais ceux-ci n’ont aujourd’hui plus trop de choix. Le géant américain pourrait offrir une source de revenu régulière et permettre de maintenir en vie nombre de centres commerciaux. Voilà qui serait en tous les cas tout à fait ironique, que la principale force à l’origine de la disparition des centres commerciaux soit celle qui permette leur survie…