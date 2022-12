Amazon Luna permet aux abonnés Prime de jouer gratuitement à leurs jeux PC Ubisoft. Un bon moyen d'attirer de nouveaux utilisateurs sur le canal dédié de l'éditeur.

Depuis qu’Amazon a annoncé son service de cloud gaming Luna en 2020, Ubisoft a toujours été l’un de ses plus proches partenaires. L’éditeur avait accueilli le service rapidement, avec un canal dédié. Aujourd’hui, les deux entreprises renforcent leur partenariat avec une extension des possibilités de Luna.

À compter d’aujourd’hui, il est possible de jouer aux jeux Ubisoft que vous avez déjà sur PC, via Luna. Il vous faudra un abonnement prime ou Luna+ actif pour ce faire, ainsi que des comptes liés Amazon Luna et Ubisoft Connect. Une fois tout cela en place, vous pouvez jouer à tous les jeux que vous avez achetés partout où Luna est disponible, y compris sur les appareils Fire TV, les Chromebook et les smartphones.

Dans la liste des titres compatibles, certaines des jeux Ubisoft les plus connus, comme Watch Dogs : Legion, Riders Republic et pratiquement tous les derniers jeux Assassin’s Creed. Il y a aussi quelques pépites plus anciennes, comme Beyond Good and Evil et Child of Light. Un porte-parole d’Ubisoft déclarait aussi que cette offre s’étend aux jeux que l’éditeurs avait permis aux utilisateurs Stadia de transférer sur PC après l’annonce par Google de la fermeture de son service.

Un bon moyen d’attirer de nouveaux utilisateurs sur le canal dédié de l’éditeur

Au premier abord, le fait qu’Ubisoft permette aux joueurs PC d’utiliser Luna sans payer en sus peut paraître illogique, mais il y a un élément très intelligent dans ce plan. Le meilleur moyen pour une entreprise d’attirer de nouveaux clients sur un service est de leur donner l’opportunité de l’utiliser et de constater la valeur de ce dernier par eux-mêmes. Après avoir utilisé Luna pour jouer à des jeux que vous avez déjà, vous pourriez être intéressé(e) par cette expérience et décidé de vous abonner. C’est en tous les cas ce qu’espère ici Ubisoft.