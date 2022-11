The Settlers : New Allies, le reboot du RTS d’Ubisoft sortira sur PC et… consoles

Pour refléter les changements apportés au gameplay et le voyage que les joueurs vont vivre, l'éditeur français Ubisoft a changé le nom de The Settlers en The Settlers : New Allies.

Au terme de trop nombreux reports, The Settlers : New Allies sera disponible sur PC (Epic Games Store/Ubisoft Store/Nvidia GeForce Now/Amazon Luna) le 17 février 2023, et est également en développement pour la première fois sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch.

Toutes les plateformes proposent une progression multiplateforme ainsi qu’une fonction cross-play d’une plateforme à l’autre.

Entièrement réimaginé à partir de zéro, avec des graphismes époustouflants et des animations détaillées, The Settlers : New Allies est un jeu de stratégie avec une expérience de construction approfondie et des batailles stratégiques en temps réel. Les joueurs peuvent choisir parmi trois factions, à savoir les Elari, les Maru et les Jorn. Chacune a un look, un style de jeu et une histoire unique.

The Settlers : New Allies présente ses modes de jeu

Les joueurs de The Settlers : New Allies peuvent vivre une campagne scénarisée dans le monde de The Settlers ou opter pour le mode spécial Hardcore et ses défis supplémentaires. Ils peuvent également jouer en ligne jusqu’à huit joueurs dans des batailles d’escarmouches palpitantes contre d’autres joueurs ou l’IA pour un divertissement de longue durée.

Campagne solo : Alors que les Elari sont contraints de fuir leur patrie, ils doivent s’installer sur de nouveaux territoires inconnus. Ces nouveaux colons devront faire face à de nombreux défis au cours de leur voyage, des raids de bandits impitoyables à la découverte de la nouvelle culture de ces terres

Mode Hardcore : Les joueurs pourront jouer de nouveaux scénarios, et un large éventail de modificateurs et de conditions feront de l’IA un adversaire encore plus difficile. La capacité d’adaptation est essentielle dans ce nouveau mode qui mettra les meilleurs joueurs à l’épreuve, seuls ou avec des amis

Escarmouche : Les joueurs pourront faire l’expérience du Solo contre l’IA, de la coopération contre l’IA ou du PvP avec un maximum de huit joueurs sur les douze cartes disponibles au lancement