Amazon Freevee insère de manière effrayante des hommes générés par IA sur l’affiche du film “Douze Hommes en colère”

On dirait davantage l'affiche d'un film intitulé "Une vingtaine de types à l'allure ravagée". D'ailleurs, cela suscite une question intrigante : de quel genre de film pourrait-il donc s'agir ?

L’illustre film 12 Angry Men, en français Douze Hommes en colère, fait depuis peu l’objet d’intrigues. En effet, des téléspectateurs ont remarqué que l’image employée par Amazon pour représenter ce long-métrage compte un nombre de personnages supérieur à douze. Pis encore, leurs visages déformés et effrayants semblent sortir tout droit d’un cauchemar de paralysie du sommeil.

Ces effigies grotesques et les mains griffues des personnages sont autant d’indices qui soupçonnent un recours à l’intelligence artificielle pour générer l’image. Pourtant, il semble qu’Amazon n’ait pas usé de cette image AI-générée pour la version Prime Video de ce classique du cinéma américain.

That’s the Freevee version. They’re just getting that from them. Prime’s 12 angry men is the poster

— Drek (@drek77107) June 6, 2024