Trust Wallet alerte sur des clones frauduleux sur les stores Xiaomi et Amazon

Trust Wallet met en garde contre des applications frauduleuses présentes sur les stores de Xiaomi et d'Amazon, appelant les utilisateurs à privilégier les sources vérifiées pour leurs téléchargements. Comment pouvez-vous être sûr de la fiabilité d'une application ?

Trust Wallet, le portefeuille de cryptomonnaie soutenu par Binance, a informé ses utilisateurs de l’existence potentielle de versions trompeuses de son application sur les magasins Xiaomi et Amazon. Il est à noter que l’entreprise a déjà entamé des démarches pour faire supprimer ces applications frauduleuses.

L’entreprise a insisté sur l’importance de télécharger l’application à partir de sources légitimes. Pour cela, elle oriente les utilisateurs vers les liens officiels pour iOS (App Store), Android (Google Play Store) et l’extension Trust Wallet (Google Chrome Store). Aussi, Trust Wallet a déclaré : “Veuillez faire preuve de diligence raisonnable lors du téléchargement de l’application Trust Wallet – assurez-vous que l’application est bien l’officielle“.

🚨 Scam Alert 🚨

We are aware of a number of fake (scam) Trust Wallet apps available on both the Xiaomi & Amazon stores. Please do not try to download these. We have submitted requests for these to be taken down and hope that this will be resolved soon.

Please exercise due… pic.twitter.com/9NxOMiFDwW

— Trust Wallet (@TrustWallet) June 7, 2024