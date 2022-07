Amazon commence à livrer en vélo électrique et à pied à Londres

Amazon intensifie ses livraisons en micromobilité électrique à Londres. Le géant multiplie les vélos électriques et les livreurs à pied.

Amazon a commencé à livrer des colis en vélo de livraison électrique et à pied au Royaume-Uni pour la toute première fois. Le géant du e-commerce poursuit ses objectifs de protection du climat. L’entreprise a ouvert un hub dédié à la micromobilité dans le centre de Londres. Elle explique que les livreurs à pied et les vélos électriques permettront de réaliser plus d’un million de livraisons par an depuis le hub de Hackney. Ces déplacements remplaceront des milliers de livraisons par des véhicules conventionnels.

Au début, les vélos électriques et les livreurs à pied seront en service sur plus d’un dixième de zone d’ultra faible émission (ULEZ) de la ville. Les vélos électriques et les véhicules totalement électriques sont exempts de London Congestion Charge et des taxes ULEZ, ce qui permettra à Amazon et ses partenaires de livraison de ne pas avoir à payer ces frais.

Amazon prévoit d’ouvrir davantage de hubs de livraison via vélo électrique dans le Royaume-Uni dans les prochains mois. Le géant américain compte déjà plus de 1 000 vans de livraison électriques sur les routes du pays. Il y a quelques mois, l’entreprise avait ajouté cinq camions totalement électriques à sa flotte britannique pour remplacer des camions thermiques.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon utilise des vélos électriques de livraison. Euronews précise que ceux-ci sont déjà utilisés dans cinq villes de France et sept zones métropolitaines en Allemagne. L’entreprise américaine utilise aussi des scooters électriques en Italie et en Espagne. Au mois de novembre dernier, elle réalisait deux tiers de ses livraisons à Paris avec des vélos électriques, des livreurs à pied et des véhicules électriques.

Dans le cadre de son projet Shipment Zero, Amazon a pour objectif de livrer 50 % de ses colis avec des émissions zéro carbone d’ici à 2030. La société espère être totalement neutre en carbone d’ici à 2040 dans le cadre de son Climate Pledge.

Le géant américain espère aussi pouvoir faire tourner ses opérations entièrement sur l’énergie renouvelable d’ici à 2025. Il installera plus de 30 000 panneaux solaires supplémentaires sur ses sites de Manchester, Coalville, Haydock, Bristol et Milton Keynes d’ici à la fin de l’année. Amazon compte 18 projets de solaire sur site au Rouyame-Uni et travaille à doubler ce nombre d’ici à 2024.