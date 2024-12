Alexandria Ocasio-Cortez, première utilisatrice de Bluesky à atteindre le million de followers

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez devient la première utilisatrice de Bluesky à atteindre le cap du million de followers, affirmant ainsi son influence sur cette nouvelle plateforme.

Tl;dr Alexandria Ocasio-Cortez atteint un million de followers sur Bluesky.

Bluesky connaît une hausse d’adoption post-élections américaines.

AOC dépasse George Takei et Mark Hamill en popularité sur la plateforme.

Alexandria Ocasio-Cortez, pionnière de Bluesky

La députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, couramment appelée AOC, vient de franchir un nouveau cap dans l’histoire des réseaux sociaux. Elle est devenue la première personne à atteindre le seuil impressionnant d’un million d’abonnés sur Bluesky, une plateforme décentralisée.

Un phénomène post-électoral

Depuis les élections aux États-Unis, Bluesky connaît une croissance exponentielle, triplant sa base d’utilisateurs en trois mois. AOC, en poste depuis avril 2023, a contribué à cette tendance. Elle a déjà publié 437 fois, se décrivant comme une « serveuse devenue députée pour le Bronx et Queens ». Son profil indique également qu’elle est « élue par la base, soutenue par de petits donateurs. Un monde meilleur est possible ».

Une popularité sans précédent

Alors que le compte officiel de Bluesky reste le plus populaire avec près de 17 millions d’abonnés, AOC se distingue parmi les comptes individuels. Avec 1,032,729 abonnés, elle surpasse les stars George Takei et Mark Hamill. Comme quoi, être une ancienne actrice de la franchise « Star… » et avoir des opinions vives, intelligentes et socialement conscientes paie.

Satire et actualité : le combo gagnant

En termes de publications, The Onion et The New York Times sont les plus suivis, avec respectivement 769,718 et 762,499 abonnés. Cela suggère que la satire est devenue une source d’information de confiance.