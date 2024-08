Mark Hamill a prêté sa voix à un elfe dans un sombre film d’animation

Wizards de Ralph Bakshi suit le conflit entre les frères Avatar et Blackwolf dans un monde post-apocalyptique où la magie a refait surface. Tandis que Blackwolf cherche à imposer la tyrannie avec des forces obscures, Avatar se bat pour rétablir la paix et la justice.

Tl;dr Wizards, un film d’animation de 1977 mérite plus de reconnaissance.

Le film d’animation marque le début de la carrière d’acteur vocal de Mark Hamill.

Malgré sa qualité, Wizards est souvent négligé dans la discussion des classiques de la science-fiction.

Wizards utilise des techniques d’animation uniques et efficaces, comme la rotoscopie.

L’injuste oubli de Wizards

Malgré le fait que Mark Hamill soit immédiatement reconnu pour son interprétation de Luke Skywalker dans Star Wars en 1977, un autre film de la même année a révélé ses talents en tant qu’acteur de doublage. Il s’agit de Wizards, réalisé par l’animateur Ralph Bakshi, également connu pour son travail sur la célèbre série animée Le Seigneur des Anneaux.

Wizards : un joyau méconnu

Wizards se situe dans un monde post-apocalyptique étrange où magie et technologie cohabitent. Ce film sombre marque la première incursion de Bakshi dans le genre fantastique avant de se tourner vers des projets plus largement reconnus par la suite. Le film représente l’un des premiers travaux de Hamill et le début de sa longue et variée carrière dans le doublage.

Malgré une sortie limitée en 1977, Wizards a été bien accueilli et a développé un fandom qui le considère toujours comme un classique culte. Cependant, il reste souvent négligé et largement oublié malgré la force de son histoire et la richesse de l’animation de Bakshi.

Un chef-d’œuvre d’animation

Wizards est un classique non seulement à cause de son histoire et de ses thèmes, mais aussi grâce aux styles d’animation qu’il utilise. Le film présente des arrière-plans très détaillés contrastés par des dessins de personnages très simples qui se distinguent de leur environnement sombre par des couleurs vives. L’animation coule magnifiquement d’un cadre à l’autre.

Une autre caractéristique du travail de Bakshi est présentée ici lors de la séquence de bataille du film. Il a souvent utilisé le rotoscoping, une technique qui consiste à tracer sur des images de séquences enregistrées en direct. Dans Wizards, cette technique donne à la séquence de bataille un aspect cauchemardesque, qui ne fait qu’ajouter aux tons généralement sombres du film.

Mark Hamill : une voix marquante

Mark Hamill n’était pas étranger au doublage même à l’époque, mais il était encore relativement inconnu dans le monde du cinéma en dehors de quelques rôles mineurs ou éphémères. Dans Wizards, il prête sa voix à Sean, le chef d’un groupe de fées des bois qui est tué par un assassin qui kidnappe peu après leur reine. C’est un rôle mineur, mais découvrir un bijou comme Wizards dans la filmographie de Hamill est toujours excitant.