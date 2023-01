AIR : une sortie mondiale pour le film sur la success story de Nike

Amazon Studios distribuera AIR dans le monde entier et Warner Bros Pictures s'occupera de l'international dans le cadre de son pacte de distribution avec MGM.

Écrit par Alex Convery, AIR retrace l’histoire derrière le partenariat entre Michael Jordan, alors rookie en NBA, et la toute jeune division basket de Nike, qui a révolutionné le monde du sport et la culture contemporaine avec la marque Air Jordan. Cette histoire émouvante suit le pari décisif d’une équipe non conventionnelle qui met tout en jeu, la vision intransigeante d’une mère qui connaît la valeur de l’immense talent de son fils, et le phénomène du basket-ball qui deviendra le plus grand de tous les temps.

Ben Affleck’s Nike Drama ‘Air’ Sets Theatrical Release Date https://t.co/FEQbr2YQrs — Variety (@Variety) January 23, 2023

Le réalisateur Ben Affleck a déclaré :

Matt Damon et moi sommes très enthousiastes à l’idée que le public puisse voir AIR et fiers qu’il s’agisse de la première production d’Artists Equity. Ce film a été une expérience extraordinaire où nous avons eu l’honneur de travailler avec certains des meilleurs acteurs et techniciens de l’industrie, qui ont tous apporté leur passion, leur détermination et leur créativité dans un effort collectif pour recréer une histoire remarquable et ambitieuse. J’apprécie et j’estime la confiance de Jen Salke dans notre capacité à réaliser et à livrer un film dont nous sommes fiers, ainsi que l’incroyable soutien continu qu’elle et Sue Kroll apportent au film. Amazon Studios, Skydance Sports et Mandalay Pictures ont joué un rôle essentiel dans la réalisation du film, qui n’aurait pas pu voir le jour sans eux. Nous apprécions à sa juste valeur la démarche que chacun d’entre eux a dû entreprendre pour y parvenir et nous tenons à les remercier. Ce fut la meilleure expérience créative et personnelle de notre vie et nous espérons en vivre beaucoup d’autres comme celle-là.

Un casting de luxe pour AIR

Matt Damon incarnera Sonny Vaccaro, cadre de Nike, et Ben Affleck interprétera Phil Knight, cofondateur de Nike. De plus, Jason Bateman sera Rob Strasser, Chris Messina sera David Falk, Matthew Maher sera Peter Moore, Marlon Wayans sera George Raveling, Chris Tucker sera Howard White, Viola Davis sera Deloris Jordan, Gustaf Skarsgard sera Horst Dassler et Julius Tennon sera James Jordan.

AIR sortira au cinéma le 5 avril prochain, avant sa diffusion mondiale sur Amazon Prime Video.