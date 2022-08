AEW : Fight Forever, le rival de WWE 2K

THQ Nordic va éditer AEW : Fight Forever sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.

Descendant spirituel de WWE SmackDown! Here Comes the Pain ainsi que les différents opus de la série WWE SmackDown! vs. Raw, AEW : Fight Forever souhaite faire ressentir la nostalgie du catch arcade aux joueurs de l’ancienne et de la nouvelle génération. Les mouvements de lutte les plus courants seront présents avec des commandes simples en plus des gestes offensifs innovants en tandem pour permettre au catch coopératif de passer complètement au niveau supérieur. Enfin, les catcheurs les plus populaires de l’AEW comme CM Punk, Chris Jericho, Britt Baker, Jon Moxley, Jade Cargill ou encore Kenny Omega pourront être jouables dans différents décors.

AEW : Fight Forever se dévoilera le 12 août prochain avec un trailer et du gameplay dans le cadre du THQ Nordic Showcase.

Les principaux modes de AEW : Fight Forever

Matchs : Single, Tag-Team, Three-Way, Four-Way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights-Out (armes autorisées), Exploding Barbed Wire Death

Carrière

Personnalisation : Custom Wrestlers (attire and appearance), Custom Move-Sets, Custom Entrances, Custom Teams, Custom Arenas

Multijoueur

Classements

AEW, Yuke’s et THQ Nordic veulent révolutionner l’expérience du catch dans le jeu vidéo

Kenny Omega, vice-président exécutif d’All Elite Wrestling, déclare :

L’une des premières choses que j’ai faites après avoir signé avec l’AEW a été de demander à Tony Khan (fondateur, copropriétaire, président et PDG de la fédération de catch américaine) de me laisser participer à la création de la meilleure équipe de jeu de la planète, afin de créer le meilleur jeu de catch de tous les temps. Nous avons trouvé la solution parfaite en nous associant à THQ Nordic, le géant mondial de l’édition et de la distribution, pour AEW : Fight Forever. La marque THQ est depuis longtemps synonyme de jeux de catch – il n’y a tout simplement pas de partenaire plus qualifié pour apporter AEW : Fight Forever aux millions de fans de catch du monde entier.

Yukinori Taniguchi, président-directeur général de Yuke’s, se réjouit :

Je suis à la fois heureux et enthousiaste d’avoir l’opportunité de travailler avec l’AEW – qui donne un nouveau souffle à l’industrie du catch professionnel – et avec la marque THQ, avec laquelle nous avons créé une ère entière de jeux de catch professionnel. Grâce à l’expertise que nous avons cultivée au fil des ans, nous nous attaquons à ce projet avec une équipe de pointe afin de recréer au mieux le charme de l’AEW dans un jeu vidéo. Nous espérons que les fans apprécieront de faire l’expérience de la technologie la plus avant-gardiste et de la prochaine évolution des jeux de catch professionnel.

Reinhard Pollice, producteur exécutif chez THQ Nordic, ajoute :