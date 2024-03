Aerith survit-elle dans FF7 Rebirth ?

Le destin d'Aerith Gainsborough dans Final Fantasy 7 Rebirth fait débat, notamment à la lumière des bouleversements apportés par la série de remakes de Square Enix.

Le sort d’Aerith dans la trilogie de Final Fantasy 7 Rebirth a suscité de nombreux débats parmi les fans de la saga. Les rumeurs d’une éventuelle survie d’Aerith ont été alimentées par l’approche alternative adoptée par les créateurs de cette trilogie qui se veut être une réinterprétation du jeu classique.

Dans l’opus original, Aerith est tuée par Séphiroth, un événement marquant dans l’histoire du jeu vidéo. La mort d’Aerith a un impact majeur sur les autres personnages et bouleverse le cours de l’histoire. Mais avec l’arrivée de Final Fantasy 7 Rebirth, le sort d’Aerith était devenu incertain.

Après avoir terminé le jeu, nous pouvons confirmer qu’Aerith meurt bien dans Final Fantasy 7 Rebirth. Comme dans le jeu original, elle est tuée par Séphiroth alors qu’elle tente de contrer ses plans maléfiques.

Cependant, sa mort n’est pas aussi définitive qu’elle en a l’air. Lorsqu’Aerith est tuée, les timelines se divisent, montrant deux scénarios possibles. Dans l’un, elle succombe à ses blessures, tandis que dans l’autre, Cloud parvient à intervenir à temps pour dévier l’attaque de Séphiroth.

Après sa mort, Cloud a une interaction surprenante avec une version d’Aerith qui semble être en vie. Cependant, seuls les yeux de Cloud sont témoins de ce phénomène étonnant.

Le rôle que jouera Aerith dans le prochain opus de la trilogie reste un mystère. Dans le jeu original, sa mort était définitive. Cependant, dans la série de remakes, il semble qu’Aerith ait encore un rôle à jouer, même après sa mort. Les implications de sa mort dans Final Fantasy 7 Rebirth semblent être très différentes de celles du jeu de 1997.

On en pense quoi ?

La trilogie de Final Fantasy 7 Rebirth a réussi à nous surprendre avec ses rebondissements et ses nouvelles interprétations des événements du jeu classique. La mort d’Aerith, bien que tragique, ajoute une profondeur et une complexité à l’histoire qui la rendent encore plus captivante. Nous avons hâte de découvrir comment les créateurs de la trilogie aborderont la suite de l’histoire et comment ils exploiteront les différentes timelines pour continuer à nous surprendre.