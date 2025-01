Adobe révolutionne le montage vidéo avec des outils intelligents

Entre intelligence artificielle et optimisation des performances, les dernières nouveautés d’Adobe marquent un tournant pour la post-production.

Tl;dr Premiere Pro intègre une recherche par description basée sur l’IA, permettant de retrouver des clips via leur contenu visuel et métadonnées.

Un outil de traduction de sous-titres, compatible avec 17 langues, simplifie l’édition multilingue dans la version bêta du logiciel.

After Effects améliore ses performances avec un nouveau système de cache, tandis que Frame.io s’intègre aux caméras Canon pour des workflows optimisés.

Une recherche boostée par l’intelligence artificielle

Premiere Pro propose désormais une recherche visuelle basée sur l’IA, permettant aux utilisateurs de retrouver des clips en décrivant leur contenu. Par exemple, en saisissant “une personne qui fait du skate avec un effet de lumière,” l’outil identifie les vidéos correspondantes dans la bibliothèque. Cette technologie reconnaît des objets, des lieux, des angles de caméra, et plus encore. Elle fonctionne localement sur l’appareil, préservant la confidentialité des contenus. Les métadonnées des vidéos, comme les dates de tournage ou les types de caméra, sont également exploitées pour des recherches précises. Cependant, elle ne détecte pas les sons ou les visages spécifiques.

Une traduction des sous-titres simplifiée

Premiere Pro introduit un nouvel outil de traduction pour les sous-titres, prenant en charge 17 langues. Les utilisateurs peuvent ouvrir plusieurs pistes de sous-titres simultanément, facilitant l’édition et la comparaison de traductions. Cette fonctionnalité est idéale pour les projets multilingues, permettant un gain de temps considérable. Disponible dès aujourd’hui dans la version bêta, elle s’adresse aux abonnés Creative Cloud et Premiere Pro. Cette amélioration témoigne de l’engagement d’Adobe à rendre les workflows plus fluides pour les monteurs et créateurs de contenu.

Des performances optimisées pour After Effects

Les nouveautés d’After Effects incluent un support HDR et un système de cache repensé. Ce dernier utilise désormais à la fois la RAM et le disque dur pour stocker les images rendues. Résultat : les compositions complexes se lisent sans interruption, même sur des machines plus anciennes. Cette optimisation permet un aperçu plus rapide des projets volumineux, réduisant les temps d’attente. Les créateurs peuvent ainsi se concentrer sur leur travail créatif sans être ralentis par des contraintes techniques. Ces améliorations sont accessibles dans la version bêta de l’application.

Frame.io s’intègre aux caméras Canon

Canon enrichit son firmware pour les caméras C80 et C400, permettant leur compatibilité avec l’intégration Camera to Cloud de Frame.io. Les utilisateurs peuvent uploader directement leurs fichiers vers Frame.io via leur caméra, simplifiant ainsi le transfert de données. Cette fonctionnalité accélère la collaboration à distance et optimise les flux de production. Le firmware mis à jour, disponible depuis décembre, doit être installé pour profiter de cette avancée. Avec cette intégration, Adobe et Canon facilitent davantage la vie des professionnels du montage et de la post-production.