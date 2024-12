Le nouvel outil de Photoshop d’Adobe élimine les reflets de fenêtre

Le nouveau outil de Photoshop d'Adobe a la capacité d'éliminer les reflets de fenêtre, rendant vos photos plus nettes et plus claires que jamais.

Tl;dr Adobe propose un nouvel outil expérimental pour supprimer les reflets de fenêtre sur les photos.

Cet outil utilise l’IA pour isoler deux images séparées : le reflet et ce qui est de l’autre côté.

Il est accessible via Adobe Photoshop et Adobe Bridge pour les abonnés Creative Cloud.

Adobe innove avec un outil expérimental de suppression de reflets

Le géant de la technologie, Adobe, a récemment lancé un nouvel outil expérimental qui promet de révolutionner la retouche photo. Baptisé « Project See Through », cet outil a pour objectif de supprimer les reflets de fenêtre sur les photos. Ce dernier est actuellement accessible en avant-première sur Adobe Photoshop ou Adobe Bridge pour les abonnés Creative Cloud, avec une intégration prochaine sur Adobe Lightroom.

Une technologie basée sur l’intelligence artificielle

Cet outil repose sur une technologie d’intelligence artificielle (IA) capable d’isoler deux images distinctes : le reflet sur la vitre et l’objet ou le paysage derrière cette dernière. Pour parvenir à un tel résultat, Adobe a nourri son IA avec des milliers de photos sans reflets, combinées en paires pour créer des images composites avec des reflets simulés. L’IA a ainsi appris à distinguer les deux images originales qui constituaient chaque composite, améliorant ainsi sa précision au fil des essais.

Une utilisation simple et intuitive

Si vous êtes intéressé pour tester cette fonctionnalité, Adobe vous invite à vous rendre dans le panneau de préférences du plug-in Camera RAW et à activer le « New AI Settings and Features Panel ». Une fois cette étape franchie, vous n’aurez qu’à redémarrer l’application depuis laquelle vous accédez au plug-in. Après avoir importé une photo, l’outil de suppression des reflets sera disponible dans le panneau de suppression sous la section de suppression des distractions.

Une limitation à prendre en compte

Cependant, il est important de noter que cet outil fonctionne principalement avec des reflets qui occupent toute la zone de l’image. Adobe a précisé que son outil ne peut pas gérer les « reflets provenant de fenêtres qui sont petites ou éloignées » ou les reflets provenant de « verres à vin, carrosseries de voitures ou nuages se reflétant dans un lac ».

En somme, le « Project See Through » d’Adobe est un exemple concret de l’intégration de l’IA dans les applications créatives. Il témoigne de l’attention particulière que porte la société vers l’IA générative, pour offrir aux utilisateurs des outils toujours plus performants et intuitifs.