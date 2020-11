Adobe Photoshop passe en bêta pour les nouveaux Mac avec puce M1

Maintenant que les premières machines Mac dotées de la puce M1 sont disponibles, l'heure est aux optimisations pour les logiciels. Adobe entend bien évidemment profiter des performances de cette nouvelle puce dans ses outils.

Les critiques des machines Apple équipées d’une puce M1 commencent à arriver et dans l’ensemble, elles sont extrêmement positives. Les premiers utilisateurs vantent les performances en nette hausse offertes par ces ordinateurs. Cela étant dit, ce qui revient souvent dans ces avis, c’est que, pour l’heure tout du moins, les applications optimisées pour cette nouvelle puce M1 sont encore bien trop rares. Adobe est parmi les premiers à s’y mettre.

Adobe dévoile une première bêta de Photoshop

Adobe fut l’un des premiers éditeurs à annoncer travailler sur une version supportant nativement ces nouvelles puces M1. Ceci pour Photoshop et Lightroom. Ces applications devraient arriver dans le courant de l’année 2021 mais la bonne nouvelle, aujourd’hui, c’est que Adobe vient d’annoncer qu’une version bêta est disponible dès à présent.

optimisée pour la nouvelle puce Apple M1

Selon une publication sur les forums d’Adobe, l’entreprise déclare notamment : “Cette première version de Photoshop pour Apple Silicon offre nombre de fonctionnalités essentielles de Photoshop sur lesquelles vous vous appuyez au quotidien pour vos besoins fréquents et nous allons ajouter davantage de fonctionnalités dans les semaines à venir. Veuillez noter que cette version bêta n’est pas encore officiellement supportée par Adobe mais nous voulons avoir vos retours, et c’est ici que vous allez pouvoir nous faire vos retours.”

Comme l’entreprise le précise, il ne s’agit là que d’une version bêta. Celle-ci ne propose pas toutes les fonctionnalités existantes comme on pourrait les retrouver dans une version publique mais les utilisateurs les plus curieux de savoir ce à quoi pourrait ressembler un Photoshop spécialement conçu pour tirer profit de la puce M1 peuvent l’installer dès à présent. Nul doute que le résultat doit déjà être très impressionnant. Et ce n’est assurément que le début de cette optimisation. De quoi faire gagner un temps précieux au quotidien aux créateurs de contenu, photographes et autre.