Adobe automatise le marketing avec ses agents IA

En réponse à la demande croissante d’expériences numériques fluides, Adobe lance des agents IA pour aider les marques à mieux comprendre et servir leurs utilisateurs.

Des agents IA pour une navigation plus fluide

Adobe, célèbre pour ses logiciels créatifs comme Photoshop, étend aujourd’hui son expertise à des solutions B2B innovantes. La firme lance des agents d’intelligence artificielle dédiés à améliorer la navigation sur les sites web. Ces assistants intelligents sont conçus pour aider les consommateurs à trouver rapidement ce qu’ils recherchent. Grâce à une meilleure compréhension des profils utilisateurs, les marques peuvent personnaliser leurs services en temps réel. Ces fonctionnalités s’intègrent dans l’Adobe Experience Cloud, renforçant l’interaction entre les clients et les entreprises. Avec ces nouveautés, Adobe répond à une demande croissante pour des expériences en ligne plus intuitives. L’objectif est de rendre les sites web aussi interactifs que les applications de messagerie IA populaires.

Une personnalisation poussée grâce à l’intelligence artificielle

Les nouveaux outils d’Adobe exploitent l’IA pour analyser l’activité en ligne des visiteurs et leur proposer un contenu sur mesure. Par exemple, un jeune utilisateur arrivant via une publicité TikTok recevra des offres différentes de celles proposées à une personne ayant cliqué sur un lien dans un moteur de recherche. Cette personnalisation va au-delà des simples recommandations basées sur l’historique. Adobe permet ainsi aux marques de mieux cerner les attentes des consommateurs à chaque point de contact. Ce niveau d’adaptation améliore non seulement l’expérience utilisateur, mais optimise également les performances commerciales. Les marques peuvent désormais ajuster leurs messages marketing de façon ultra-ciblée, augmentant leur impact. C’est une réponse à l’évolution des attentes : plus d’interactions pertinentes et moins de contenu générique.

Des chatbots plus intelligents pour une interaction enrichie

Amit Ahuja, vice-président senior d’Adobe Experience Cloud, souligne l’importance croissante des chatbots dans la relation client. Les nouveaux agents IA d’Adobe intègrent des données contextuelles avancées pour répondre de manière plus pertinente. Par exemple, un utilisateur atterrissant sur un site de voyage après avoir cliqué sur une publicité Instagram pourra dialoguer avec un chatbot capable de lui suggérer des offres adaptées. Ce dernier prendra en compte non seulement l’inventaire disponible, mais aussi le contenu exact de l’annonce ayant attiré le visiteur. Cela permet aux entreprises de proposer des réponses plus ciblées et personnalisées, fluidifiant ainsi le parcours d’achat. Adobe cherche à simplifier la coordination entre données marketing et interactions clients, autrefois traitées séparément. Résultat : une expérience plus cohérente et engageante.

Des outils pour accélérer la transformation digitale des marques

Au-delà des chatbots, Adobe met à disposition des outils permettant aux professionnels du marketing de piloter plus efficacement leurs actions en ligne. Les nouveaux agents IA peuvent recevoir des objectifs précis — par exemple, améliorer le taux de conversion — et proposer des changements sur le site en conséquence. Mieux encore, ils sont capables de mettre directement