Une nouvelle application Adobe Photoshop arrive sur iPhone

Adobe prépare le lancement d'une nouvelle application Photoshop spécialement conçue pour les iPhone, promettant une expérience de retouche photo de qualité supérieure directement depuis votre smartphone.

Tl;dr Adobe lance une nouvelle application Photoshop pour iPhone.

L’application offre des outils d’édition d’image avancés et une interface mobile facile à utiliser.

Des fonctionnalités premium sont disponibles via un abonnement.

Adobe révolutionne l’édition mobile avec une nouvelle application Photoshop

Adobe, géant de la technologie, a récemment lancé une nouvelle application Photoshop destinée aux iPhone. Plutôt que de se contenter d’adapter son logiciel phare pour les appareils mobiles, Adobe a choisi de le repenser entièrement pour une utilisation optimale sur les petits écrans.

Une interface intuitive et des outils puissants

Cette nouvelle application, téléchargeable gratuitement, est dotée des principaux outils d’imagerie et de design de Photoshop. En plus de cela, elle offre une interface mobile facile à utiliser. Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser des sélections, des calques et des masques afin de combiner ou de fusionner des images. Des outils spécifiques, tels que le Tap Select pour remplacer des parties d’une image, le Spot Healing Brush pour supprimer des éléments d’une photo ou les outils d’IA génératifs comme le Generative Fill et le Generative Expand pour ajouter de nouveaux éléments, sont également à leur disposition.

Une intégration parfaite avec d’autres applications Adobe

L’application offre la possibilité de lier d’autres applications Adobe, telles que Express, Lightroom et Fresco, permettant ainsi une utilisation harmonieuse entre les différentes plateformes. De plus, les utilisateurs ont accès gratuitement à une vaste bibliothèque d’actifs Adobe Stock.

Des fonctionnalités premium pour une expérience d’édition plus avancée

Pour ceux qui sont prêts à payer, Adobe propose des améliorations premium via le nouveau plan Photoshop Mobile et Web à $8 par mois. Ce service ajoute des fonctionnalités à l’application sur mobile et iPad et inclut également l’accès à Photoshop sur le web. Les abonnés bénéficient, entre autres, de la possibilité de passer de l’édition mobile à l’édition web pour un écran plus grand ou des commandes plus précises, d’outils d’IA génératifs supplémentaires et d’un accès à plus de 20 000 polices. Ils peuvent également contrôler la transparence d’une image et éclaircir ou assombrir certaines zones d’une image.

Il est à noter que cette nouvelle application est dès à présent disponible sur l’App Store dans le monde entier. Les utilisateurs existants de Photoshop pourront également profiter des fonctionnalités premium de cette nouvelle application.