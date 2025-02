L’Assistant IA d’Adobe Acrobat peut désormais vous aider à évaluer vos contrats

L'assistant d'intelligence artificielle Acrobat d'Adobe est désormais capable d'évaluer vos contrats, offrant ainsi une nouvelle aide précieuse pour le traitement de documents importants.

Tl;dr L’Assistant IA d’Acrobat Adobe est désormais capable de comprendre et de comparer les contrats.

Il peut identifier les termes clés, résumer le contenu et suggérer des questions pertinentes.

Cet assistant n’est pas gratuit, il coûte 5 $ par mois en supplément des autres produits Adobe.

Un assistant IA pour décrypter vos contrats

Adobe vient de mettre à jour son Assistant IA intégré à Acrobat, lui conférant ainsi une nouvelle capacité : comprendre et comparer les contrats. Une révolution pour les utilisateurs fréquemment confrontés à des documents contractuels complexes.

Un outil intelligent pour une meilleure compréhension

Grâce à cette mise à jour, l’application Acrobat sera désormais en mesure de reconnaître si un document est un contrat, même s’il s’agit d’une page scannée. Elle pourra alors identifier et lister les termes clés, résumer le contenu du document et recommander des questions à poser en se basant sur son contenu.

Comparaison de contrats : une aide précieuse

L’Assistant IA peut également comparer jusqu’à dix contrats entre eux et vérifier les différences ou les incohérences. Une fois cette vérification effectuée, et si vous êtes satisfait que tout est en ordre, vous pouvez signer le document directement ou demander des signatures électroniques à vos collègues ou clients. Selon Adobe, cet outil pourrait être particulièrement utile pour vérifier les baux d’appartement, les frais mobiles à l’étranger ou comparer les avantages de différents services concurrents.

Un service à un coût

Néanmoins, il vous faudra faire confiance à l’Assistant IA pour détecter les informations importantes et repérer les changements, qu’ils soient mineurs ou significatifs, entre différents contrats. Si son fonctionnement est efficace, il pourrait devenir l’une des fonctionnalités les plus utiles d’Acrobat IA, d’autant plus que les utilisateurs ouvrent des milliards de contrats chaque mois sur l’application, selon Adobe. Cependant, il est important de noter que cet assistant n’est pas gratuit. Il s’agit d’un module complémentaire qui vous coûtera 5 $ par mois, que vous soyez déjà abonné ou non aux autres services et produits Adobe.