Adam Mosseri, patron d’Instagram, s’excuse pour les recommandations décevantes de Threads

Threads s'attèle actuellement à corriger le problème lié à la prédominance récente des publications recommandées de "mauvaise qualité".

Tl;dr Instagram rencontre des problèmes au niveau de Threads.

Beaucoup de contenus non pertinents et de discours haineux.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, s’excuse publiquement.

L’équipe travaille sur une solution pour améliorer la plateforme.

Un défi pour Instagram

Instagram, l’une des plateformes social média les plus fréquentées, fait face à une problématique : sa section Threads. Depuis quelque temps, les utilisateurs rapportent une nette augmentation des recommandations de “contenus de faible qualité”.

Un problème identifié

Adam Mosseri, le chef d’Instagram, a choisi de répondre publiquement à cette problématique en partageant une vidéo vendredi dernier. Dans cette dernière, il s’excuse pour les “recommandations de faible qualité” qui ont proliféré sur Threads et informe que son équipe est en train de travailler sur un correctif.

La confrontation à la haine

Plus inquiétant encore, de nombreux utilisateurs rapportent être exposés à un important contenu haineux, plus spécifiquement transphobe. Le porte-parole d’Instagram affirme que ces problèmes seront abordés dans le futur correctif. Il ajoute : “en plus d’enlever le contenu qui viole nos règles de communauté, nous sommes conscients que certains utilisateurs voient ce type de contenu répétitif, de faible qualité, qu’ils ne pourraient pas intéresser. Nous prenons des mesures pour y remédier.”