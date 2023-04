Activez ce paramètre pour gagner encore un peu d’autonomie sur votre smartphone

La 5G, aussi rapide pour transférer les données que faire fondre la batterie. Fort heureusement, les smartphones récents ont une option fort pratique pour éviter de perdre l'autonomie de l'appareil.

Avec toutes les nouvelles fonctionnalités que les fabricants intègrent chaque année dans leurs smartphones, il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s’accordera : une meilleure autonomie. Certains nouveaux appareils ont une bonne autonomie, d’autres doivent être rechargés deux fois par jour. Si vous avez un smartphone Android ou un iPhone relativement récent, cependant, il y a un paramètre qui peut vous donner du temps en plus.

Il y a de nombreux éléments qui puisent dans la batterie d’un smartphone : la luminosité de l’écran, les apps gourmandes, le streaming vidéo, l’utilisation de la caméra, autant d’actions qui font fondre comme neige au soleil les pourcents de batterie restante. Cela signifie aussi que vous avez nombre d’options à suivre lorsque vous voulez faire durer au maximum votre téléphone, que ce soit en réduisant la luminosité de l’écran, en limitant le temps de jeu ou autre. Mais il y a une fonctionnalité assez opaque qui puise aussi grandement dans la batterie : la 5G.

La 5G est assez nouvelle dans les smartphones. Étant donné la durée pendant laquelle les iPhone et appareils Android reçoivent des mises à jour logicielles aujourd’hui, il est possible que vous n’ayez pas encore de téléphone compatible avec cette technologie, mais si votre appareil a moins de deux ans, il est fort probable qu’il le soit. Et c’est une bonne chose pour votre débit – la 5G, et plus particulièrement la 5G mmWave, offre des vitesses plus élevées et une meilleure fiabilité par rapport à la 4G LTE pour que vous puissiez télécharger des apps et regarder des vidéos plus rapidement et dans de meilleures conditions qu’auparavant -.

Malheureusement, l’un des effets négatifs de la 5G, c’est son impact sur l’autonomie des appareils. Toute cette puissance, et surtout celle qui provient de la 5G mmWave, met la batterie des téléphones sur les genoux, et ce, même si vous ne faites rien de très demandeur en débit. Écouter de la musique via Spotify ou Apple Music n’est pas franchement différent en 4G et en 5G, mais la batterie sentira la différence.

La meilleure chose à faire pour préserver l’autonomie de votre appareil est donc de désactiver purement et simplement la 5G. Mais ce n’est pas une option si vous avez l’occasion d’en profiter autour de chez vous. La 5G offre d’autres avantages, notamment lorsque vous voulez envoyer ou télécharger des données rapidement. C’est pour cette raison que les développeurs ont ajouté une troisième option : plutôt que de choisir entre la 5G ou pas de 5G du tout, vous pouvez laisser votre smartphone décider, et les appareils Android comme les iPhone ont tous deux cette fonctionnalité.

Sur un iPhone 12 ou plus récent, et si vous avez une SIM normale, vous pouvez aller dans Réglages > Cellulaire > Options de données cellulaires ou Réglages > Données mobiles > Options de données mobiles. Si vous utilisez le Dual SIM, l’option est dans Réglages > Cellulaire ou Réglages > Données mobiles sous le numéro spécifique de la carte que vous utilisez. Quoi qu’il en soit, choisissez Voix et données et passez sur “5G Auto”.

Cette fonctionnalité varie grandement d’un appareil Android à un autre, selon le fabricant, le plus souvent. Mais prenons l’exemple des Google Pixel. Cette option se trouve sur les Pixel 6 ou Pixel 7 dans Paramètres > Réseau et internet > Connectivité adaptative.