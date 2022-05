À son tour, la marque de luxe Balenciaga accepte les paiements en crypto

Balenciaga, nouvelle marque de luxe à accepter le paiement en crypto-monnaies. Une initiative pour attirer encore davantage la génération Z.

Les marques de luxe sont souvent à la pointe de la technologie, pour des raisons diverses, mais souvent avec pour objectif de toucher un public toujours plus large. Aujourd’hui, la marque Balenciaga annonce qu’elle acceptera les paiements en crypto-monnaies, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) pour être précis, dès le mois prochain dans les magasins américains et sur sa boutique en ligne.

Si cette information vous semble familière, c’est parce qu’une autre marque a récemment fait la même annonce, Gucci. Pour l’heure, la marque n’a pas dévoilé la plate-forme qui sera chargée de gérer les transactions et les taux de change. Si cette décision peut étonner dans la mesure où elle survient juste après l’effondrement du marché des actifs numériques – avec un Bitcoin à 26 700 $ seulement -, Balenciaga est parfaitement conscient de la volatilité du marché, mais voit à long terme : “Balenciaga considère les crypto-monnaies sur le long terme, et les fluctuations des valeurs des devises ne sont pas nouvelles.”

En ouvrant le paiement en crypto à certains magasins, Balenciaga ajoute une innovation numérique supplémentaire ces derniers mois, après l’ouverture d’une équipe dédiée au métavers ou une arrivée remarquée sur le très populaire jeu Fortnite. Ce faisant, elle poursuit la vision web3 de sa maison mère Kering, qui détient… Gucci, évidemment.

Une initiative pour attirer encore davantage la génération Z

Avec l’introduction de ces nouvelles technologies, la marque vise la génération Z, accro à la technologie, et ne fait, finalement, que répondre à une tendance très nette : la demande pour les consommateurs de pouvoir payer en crypto-monnaies et celle des commerçants de pouvoir les accepter.

Sur le marché des marques de luxe, la tendance est plus marquée encore. La marque horlogère TAG Heuer permet déjà à ses clients américains de payer en crypto-monnaies via BitPay, ce qui lui permet d’accepter pas moins de 12 coins, dont Bitcoin (acheter des bitcoins), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (acheter dogecoin), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Shiba Inu (SHIB), ainsi que des stables coins soutenus par le dollar. La plate-forme de revente de montres Watches World et la marque de prêt-à-porter Philipp Plein permettent également le paiement en crypto-monnaies.