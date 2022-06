9 paramètres Strava que vous devriez changer pour préserver votre vie privée

Strava est un formidable outil pour les sportifs. Comme tout service social, ses fonctionnalités peuvent entrer en conflit avec votre vie privée. Voici comment gérer la confidentialité.

La communauté fait de Strava l’application préférée de nombreux sportifs. Malheureusement, ses fonctionnalités sociales vont souvent à l’encontre du respect de votre vie privée, du moins si vous ne prenez pas attention à leur paramétrage.

Avec Strava, il convient de trouver le juste équilibre entre confidentialité et facilité d’utilisation. Certaines des meilleures fonctions de Strava, comme Heatmaps, ne fonctionneraient pas bien si tout le monde rendait ses données privées. Vous devriez prendre le temps de plonger dans les paramètres pour décider du niveau de confidentialité à donner à l’application.

Restreindre qui peut voir vos séances

Tout le monde peut voir certaines informations concernant votre personne et votre activité physique sur votre profil Strava. Vous pouvez restreindre cet accès sur la page dédiée à la confidentialité de Strava. Vous pouvez sélectionner les Abonnés, Personne ou Seulement vous dans ces sections : Page de profil, Activités, Activités de groupe, Mentions.

Cela empêchera les étrangers de taguer votre compte Strava et viendra dissimuler toutes vos activités aux gens qui ne vous suivent pas sur l’application. Votre page de profil restera visible à tout le monde, ainsi que le nombre d’activités que vous avez effectuées. Ils n’auront cependant plus accès aux détails de ces activités.

Cacher les données des activités passées de la vue publique

Si vous n’avez pas fait attention à ce que vous avez partagé sur Strava jusqu’à aujourd’hui, vous pouvez agir rapidement et facilement sur vos anciennes activités. Sur la page dédiée à la confidentialité, faites défiler jusqu’à “Modifier les activités passées”. Sélectionnez “Visibilité des activités” et “Visibilité de la fréquence cardiaque” et cliquez sur Suivant.

Vous pouvez désormais sélectionner “Définir toutes les activités passées sur ‘Abonnés'” ou “Définir toutes les activités passées sur ‘Vous uniquement'” et cliquer sur Suivant. Faites de même pour les données de fréquence cardiaque et cliquez sur Suivant. Strava vous demandera une confirmation finale. Cliquez sur Suivant puis OK.

Procéder ainsi a malheureusement pour effet de bord de supprimer vos badges. Si cela est important pour vous, alors vous devrez garder vos activités publiques.

Empêcher les inconnus de voir vos Flybys

L’outil Flyby de Strava vous permet d’étudier vos activités, ou celles des gens proches de vous, pour obtenir des informations intéressantes sur vos performances. C’est utile si vous cherchez à savoir où vous avez ralenti, où vous avez accéléré durant une sortie, et comment vous vous en sortez par rapport aux autres autour de vous. Par défaut, ces données sont privées.

Si vous avez activé Flyby un jour et que vous avez oublié l’avoir fait, vous pouvez aller sur la page dédiée à la confidentialité et sélectionner “Personne” dans la section Flyby pour la désactiver.

Strava envoie aussi régulièrement des notifications à vos abonnés concernant vos activités. Vous pouvez désactiver cette option, toujours sur la page dédiée à la confidentialité. Faites défiler jusqu’à la section “Partager mes activités avec mes abonnés” et cochez “Ne pas envoyer ces notifications”.

Éviter les Local Legends

Une grande partie de toute app de sport social, c’est de pouvoir se mesurer aux autres. Dans Strava, cette option est baptisée Local Legends. Elle vous récompense lorsque vous achevez un segment spécifique un certain nombre de fois sur une période de 90 jours. Si vous faites cela, vous demandez la Local Legend et davantage de vos données deviennent publiques.

Pour éviter cela, vous pouvez aller sur la page dédiée à la confidentialité et sélectionner “Personne” sous Local Legends. Si vous faites ce changement, vous ne pourrez plus participer aux défis Local Legends. Vous pouvez remettre ce paramètre à “Tout le monde” pour reprendre la “compétition”.

Vous pouvez aussi visiter la page d’un segment et aller dans Explorer > Explorateur de segments. Cliquez sur un segment, puis Voir les détails et Voir les stats Local Legend. Cliquez sur l’icône avec les trois petits points en haut à droite et sélectionnez Quitter les Local Legends.

Cacher vos cartes d’activité aux autres

Si vous n’avez pas de problème à ne pas participer aux compétitions pour les segments, vous pouvez décider de supprimer toutes les données en lien avec votre localisation pour vos futures activités Strava. Cela signifie que vos données de cartes dans les activités ne seront visibles que par vous. Pour ce faire, direction la page dédiée à la confidentialité et sélectionnez “Masquez complètement les cartes de vos activités”.

Se retirer des Heatmaps

Strava utilise vos données d’activités pour définir les trajets les plus populaires autour de chez vous. Cette fonctionnalité permet aux autres de trouver des itinéraires locaux rapidement et Strava explique utiliser des données anonymisées pour aider les collectivités urbaines et spécialistes des transports à améliorer les villes pour la course à pied et le vélo.

Si vous préférez ne pas contribuer à tout cela, direction la page dédiée à la confidentialité et faites défiler jusqu’à “Strava Metro et carte des activités”. Décochez l’option “Incluez vos activités dans Strava Metro et dans la carte des activités”.

Analyser les permissions pour les données de santé

Si vous n’utilisez pas les fonctionnalités premium de Strava pour analyser vos performances, vous pouvez demander à Strava de ne plus collecter vos données de santé récoltées depuis des appareils. Pour ce faire, direction la page dédiée aux permissions des données et cliquez sur “Refuser l’accès”.

Vérifier quelles apps peuvent accéder à vos données Strava

La plupart des gens finissent par avoir de nombreuses applications et appareils liés à Strava. Vous devriez faire le tour de ces apps et appareils. Direction la page Mes apps et cliquez sur Révoquer l’accès à côté de ce dont vous n’avez plus besoin.

Vous pouvez aussi visiter la section Connexions sociales sur cette page pour supprimer les liens avec certains profils sociaux.

Réduire le spam par email de Strava

Comme de nombreux services de media sociaux, Strava envoie trop d’emails. Vous pouvez réduire leur nombre en visitant la page dédiée aux notifications par email. Décochez tout ce dont vous n’avez pas besoin, et n’oubliez pas de décocher la recherche Strava et la newsletter.