8 fonctionnalités Google pour simplifier vos préparatifs de voyage

Les services Google permettent de se simplifier grandement ses préparatifs de voyage et l'évolution une fois sur place. Voici 8 fonctionnalités à connaître.

L’été est officiellement arrivé et la saison des voyages aussi. Lorsque vous planifierez votre prochain voyage, vous voudrez profiter pleinement de Google Maps et Google Flights. Ce denier permet de suivre les tarifs selon vos dates et Google Maps peut vous aider à naviguer dans un aéroport que vous ne connaissez pas, ne serait-ce que pour trouver à manger ou à boire.

Connaître le tarif d’un vol selon vos dates

Le 2 mai dernier, Google annonçait une nouvelle fonctionnalité pour vous permettre de trouver la meilleure offre pour votre destination. Vous pouvez suivre les tarifs selon vos dates et Google vous enverra un email s’il détecte des prix plus intéressants dans les trois à six prochains mois.

Allez sur Google Flights, saisissez votre destination. Si vous n’avez pas de date précise de voyage, sélectionnez “N’importe quand” pour trouver les meilleures offres.

Naviguer dans les aéroports, centres commerciaux et gares

Si vous avez besoin de trouver rapidement un centre commercial, Google Maps étend son onglet Répertoire pour tous les aéroports, centres commerciaux et gares. Cela peut être pratique si vous n’avez que peu de temps pour acheter à manger ou à boire dans l’aéroport avant le décollage. L’onglet vous indiquera les horaires d’ouverture et le niveau dans le bâtiment.

Utiliser Google Maps pour connaître l’affluence d’un établissement

Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité à Maps. Vous pouviez déjà chercher une adresse, un établissement quelconque, et voir l’affluence en temps réel. Aujourd’hui, une fonctionnalité baptisée Area Busyness permet de visualiser quand tout une zone est pleine de monde.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, ouvrez l’application Google Maps sur Android ou iPhone ou même dans votre navigateur web et déplacez-vous sur la carte pour trouver une zone, comme le centre-ville. L’information d’occupation apparaîtra automatiquement sur la carte, vous n’avez pas besoin d’effectuer une action particulière pour voir s’il y a du monde ou non sur place. Google Maps peut afficher la mention “Zone fréquentée” et vous pouvez cliquer dessus pour davantage de détails.

Suivre son itinéraire sur Google Maps

Google Maps peut parfaitement afficher vos voyages, mais vous indiquer aussi votre vol, votre hôtel, votre réservation de voiture et/ou de restaurant, vous évitant de devoir fouiller dans vos emails pour en retrouver les détails.

Pour voir vos réservations à venir :

Dans Google Maps, tapotez sur Enregistrés dans la barre de menu en bas. Tapotez sur Réservations. Là, vous verrez la liste des réservations que vous avez passées et que Maps a pu récupérer de vos emails dans Gmail. Sélectionnez une entrée pour en savoir davantage, y compris la date et le lieu. Vous pouvez aussi chercher “mes réservations” dans Google Maps pour voir la liste de ces dernières.

Faire une réservation pour un restaurant directement dans Google Maps

Préparer un dîner avec un groupe peut être délicat, a fortiori si vous y allez à l’heure de pointe. Google Maps peut vous aider à réserver :

Dans Maps, tapotez sur le bouton Restaurants en haut de la carte pour voir la liste des endroits où manger. Sélectionnez un restaurant et, dans la fenêtre qui apparaît, réservez une table ou placez-vous sur liste d’attente, si l’option est disponible.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’affluence pour choisir un endroit peu fréquenté. Certains établissements proposent aussi la livraison, le retrait sur place ou même de manger en extérieur.

Utiliser Google Maps hors ligne

Si vous allez quelque part où vous n’avez pas de connexion mobile, Google Maps peut tout de même vous aider quand vous n’êtes pas connecté(e).

Avant de partir, cherchez l’endroit dont vous voulez avoir la carte dans Maps. Dans la fenêtre de la carte, tirez le menu du bas. Faites défiler les onglets vers la droite et tapotez sur Télécharger. Dans la fenêtre suivante, tapotez sur Télécharger une nouvelle fois. Maps va télécharger la carte de la zone sur votre smartphone.

Désormais, vous pourrez utiliser Google Maps pour obtenir les directions dans la zone téléchargée pour les cas où vous n’avez pas de connexion. À noter, vous n’aurez pas d’information sur le trafic en temps réel, évidemment.

Trouver une station service ou de recharge électrique

Google Maps peut vous aider à trouver une station de recharge électrique ainsi que la durée de recharge estimée. Vous pouvez même filtrer par type de connecteur pour n’afficher que celles qui sont compatibles avec votre voiture électrique. Vous pouvez aussi, évidemment, faire afficher les stations essence de la même manière.

Dans Maps, faites défiler les onglets en haut de l’écran et tapotez sur Plus. Faites défiler jusqu’à la section Services et sélectionnez Borne de recharge ou Carburant. Maps va vous afficher les établissements correspondants à proximité et leur nombre. Tapotez sur une adresse sur la carte et Maps l’ajoutera comme arrêt sur votre trajet.

Vous pouvez utiliser cette astuce pour d’autres services, comme un hôtel ou une pharmacie.

Partager sa localisation via Google Maps

Quoi de plus frustrant que d’être en groupe et de perdre certains éléments ? Google Maps peut vous aider à vous retrouver :