8 astuces pour rendre la barre des tâches de Windows 11 plus utile

La barre des tâches de Windows 11, si aboutie soit-elle, peut être encore meilleure. Que ce soit via des paramètres existants, la base de registre ou des applications tierces.

La barre des tâches de Windows 11 est l’une des meilleures fonctionnalités du système d’exploitation : élégante, minimaliste et visuellement différente. Cela étant dit, si l’on est fan du design, il y a des pistes d’amélioration ailleurs. Par exemple, par défaut, il est impossible de déplacer cette barre des tâches où l’on veut, ou même de changer sa taille. Fort heureusement, il y a un certain nombre de paramètres disponibles.

Supprimer les bloatwares de la barre des tâches

La barre des tâches de Windows 11 a, par défaut, tout un tas de boutons et de fonctionnalités que vous n’utiliserez jamais. Pour supprimer ce dont vous ne voulez pas, faites un clic droit sur une zone libre de la barre et choisissez “Paramètres de la barre des tâches”.

Ensuite, dans la section “Éléments de la barre des tâches”, “Recherche”, “Tâches”, “Widgets” et “Chat” sont activés par défaut. Désactivez ce dont vous ne voulez pas.

Épingler une app sur la barre des tâches

Windows 11 ne supporte pas le glisser / déposer dans la barre des tâches de Windows 10, qui permet d’épingler rapidement une app. Pour ce faire, il faut passer par le menu Démarrer, faire un clic droit sur l’app en question et cliquer sur “Épingler à la barre des tâches”. Vous pouvez aussi épingler n’importe quelle application ouverte en faisant un clic droit sur l’icône de l’app et “Épingler à la barre des tâches”.

Aligner à gauche les icônes de la barre des tâches

L’agencement de la barre des tâches de Windows 10 vous manque ? Microsoft permet de changer l’alignement des icônes. Avec un clic droit sur la barre des tâches puis dans “Paramètres de la barre des tâches” et dans Comportements de la barre des tâches, sélectionnez l’option Gauche à la ligne Alignement de la barre des tâches.

Personnaliser le comportement de la barre des tâches (dissimulation auto, badges, etc)

Windows 11 dispose d’une section dédiée pour personnaliser le comportement de la barre. Faites un clic droit sur la barre puis dans Paramètres de la barre des tâches et Comportements de la barre des tâches.

Si vous avez un écran tactile ou un appareil avec un petit écran, vous pourriez avoir envie de cacher la barre pour gagner de l’espace d’écran. Pour ce faire, activez “Cacher automatiquement la barre des tâches”. Celle-ci n’apparaîtra alors que lorsque vous placerez le curseur sur le bas de l’écran ou que vous balayerez vers le haut depuis la zone de la barre.

De la même manière, vous pouvez désactiver les badges sur les icônes avec l’option “Montrer les badges sur les apps de la barre des tâches”. Si vous n’aimez pas que les icônes flashent, désactivez “Montrer le clignotement sur les apps de la barre des tâches”.

Si vous avez plusieurs écrans, utilisez l’option “Montrer ma barre des tâches sur tous les écrans” pour l’afficher partout ou non.

Changer la couleur principale de la barre des tâches

Il est possible de modifier la couleur principale de la barre des tâches (et uniquement de celle-ci). Cela fait partie du thème de Windows 11. Dans Paramètres > Personnalisation > Couleurs, choisissez la couleur principale. Ensuite, faites défiler et activez “Montrer la couleur principale sur le menu Démarrer et la barre des tâches”.

Mettre la barre des tâches en haut de l’écran

Microsoft a positionné la barre des tâches en bas de l’écran et ne permet pas de la mettre n’importe où. Il est impossible de la placer sur la gauche ou la droite de l’écran, par exemple, mais vous pouvez la mettre en haut avec un petit hack dans la base de registre.

Via le menu Démarrer puis Éditeur de registre, entrez la localisation suivante dans la barre : “ HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStuckRects3 ” Dans le dossier StuckRects3, faites un double clic sur le fichier Paramètres. Cela va ouvrir la fenêtre “Modification Valeur Binaire” dans laquelle vous verrez tout un tas de lignes. Allez à la deuxième ligne et trouvez la cinquième valeur en partant de la gauche. Par défaut, elle vaut “03”. Placez le curseur à la fin de cette valeur, appuyez sur la touche retour arrière une fois et changez pour mettre “01”. Cliquez sur le bouton OK et quittez l’Éditeur de registre.

Ouvrez l’application Gestionnaire de tâches et redémarrez l’Explorer Windows et le tour est joué.

Augmenter ou réduire la taille de la barre des tâches

Avec Windows 11, il est possible d’augmenter ou réduire la taille de la barre des tâches, mais cela doit se faire, une fois encore, via la base de registre. Via le menu Démarrer puis Éditeur de registre, entrez la localisation suivante dans la barre : “ HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced ”

Faites un clic droit dans l’espace vide et choisissez Nouveau > Valeur DWORD (32-bit). Une nouvelle entrée va être ajoutée en bas du dossier “Advanced”. Renommez-la en “TaskbarSi”. Faites un double clic dessus. Dans le champ “Valeur de la donnée”, entrez “0” si vous voulez une barre de tâches plus petite ou “2” si vous la voulez plus grande. “1” est la valeur par défaut. Cliquez sur OK.

Redémarrez votre PC ou l’Explorer Windows depuis le gestionnaire de tâches et le tour est joué.

Utiliser une app tierce pour transformer la barre de tâches en dock

Il est possible de transformer totalement le look de la barre de tâches de Windows 11 en utilisant une application tierce. TaskbarXI peut en faire un dock ou la rendre totalement transparente. L’app est gratuite et open-source. Elle est encore en développement et propose de nombreuses fonctionnalités de personnalisation.