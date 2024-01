7 spin-offs de Stranger Things qui pourraient réussir après la saison 5

La célèbre série télévisée de science-fiction "Stranger Things" sur Netflix s'achèvera après la saison 5. Cependant, cela ne signifie pas forcément la fin de l'histoire. Et si une autre aventure était en préparation ?

Une fin annoncée, mais un univers qui perdure

La célèbre série de science-fiction de Netflix, Stranger Things, s’achèvera après sa cinquième saison. Toutefois, la fin de cette série ne signifie pas nécessairement la fin de son univers. Compte tenu de l’immense popularité de cette fiction d’horreur, il ne serait pas surprenant que la plateforme de streaming commande une ou plusieurs séries dérivées centrées sur les personnages et la mythologie de la série.

Élargir l’univers de “Stranger Things”

Depuis sa création, Stranger Things a su captiver les spectateurs avec son intrigue autour d’Eleven, jouée par Millie Bobby Brown. Cette jeune fille aux pouvoirs télépathiques et psychokinétiques a été expérimentée au laboratoire de Hawkins par le Dr Brenner et d’autres médecins. Avec ses amis, Eleven a affronté des créatures d’une dimension alternative, le “Upside Down”. Si la cinquième et dernière saison de Stranger Things devrait offrir une conclusion satisfaisante à ces personnages, l’histoire pourrait néanmoins se poursuivre.

Des spin-offs potentiels

Plusieurs idées de spin-offs ont déjà été évoquées par les fans. Certains aimeraient voir une série centrée sur Steve “The Hair” Harrington et Robin Buckley, deux personnages introduits dans la troisième saison et devenus rapidement très populaires. Un autre spin-off pourrait mettre en scène Kali Prasad, alias “Eight”, un autre sujet de test du laboratoire de Hawkins rencontré par Eleven dans la deuxième saison. En outre, les spectateurs ne seraient pas contre une série suivant les aventures des enfants de Stranger Things devenus adultes. Enfin, des personnages secondaires comme Suzie Bingham, Nancy Wheeler, Jonathan Byers, Jim Hopper, Joyce Byers ou Erica Sinclair pourraient également être mis en avant dans de futures séries dérivées.

On en pense quoi ? En tant qu’observateur du paysage télévisuel, la fin de Stranger Things pourrait être perçue comme une opportunité pour Netflix. Capitaliser sur la popularité de cette série en développant des spin-offs serait une stratégie judicieuse. Cela permettrait non seulement de prolonger l’univers de la série, mais aussi d’explorer plus en profondeur certains personnages. Il est cependant essentiel que ces nouveaux projets conservent l’essence de Stranger Things tout en apportant quelque chose de nouveau et d’excitant aux spectateurs.