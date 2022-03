6 applications iOS de gestion de fichiers meilleures que l’app Fichiers

L'application Fichiers d'Apple pour iOS et iPadOS est loin d'être idéale. Elle manque de nombreuses fonctionnalités et son ergonomie laisse à désirer. Voici les meilleures alternatives.

L’annonce par Apple de l’introduction de l’application Fichiers pour l’iPhone et l’iPad avait été très bien accueillie. Nous pensions tous que le Finder trouverait son chemin sur l’iPhone, mais l’app fichiers est bien différente. En vérité, elle est bien loin d’être un gestionnaire de fichiers simple et efficace. Si vous utilisez Fichiers depuis longtemps et/ou que vous avez tenté certaines opérations assez complexes, vous savez de quoi l’on parle.

L’app Fichiers est difficile à utiliser et plus encore à maîtriser. Elle manque aussi de bon nombre de fonctionnalités, comme un gestionnaire de téléchargements natif, la prise en charge de nombreux formats et codes vidéo, des options de widget, le transfert sans fil pour PC, l’édition de PDF, etc. Si vous en avez marre de l’app Fichiers, voici les meilleures alternatives :

Documents par Readdle : le meilleur gestionnaire de fichiers pour iPhone

Documents est le gestionnaire de fichiers que Fichiers aurait dû être. Contrairement à cette app, elle propose un design sympathique à l’utilisateur. Mais le meilleur reste très certainement son système de menu. Sélectionnez des fichiers et utiliser le bouton menu pour voir toutes les actions possibles. L’app rend aussi très facile des opérations comme le dezippage, le renommage, le déplacement de plusieurs fichiers ou dossiers, etc.

Voici une liste (non exhaustive) des fonctionnalités de l’app Documents :

navigateur et gestionnaire de téléchargements pour télécharger n’importe quoi depuis le web ou un service de stockage cloud

options de lecture pour la musique, les livres audio et les vidéos

glisser-déposer

édition basique de fichiers, y compris PDF

lecture depuis stockage cloud ou réseau local

transfert sans fil depuis Mac ou PC

prise en charge de plusieurs widgets

File Manager & Browser : minimaliste mais riche en fonctionnalités

Si l’application Documents vous semble écrasante, essayez File Manager & Browser. C’est une app supportée par la publicité, mais qui propose toutes les fonctionnalités basiques gratuitement.

Vous pouvez utiliser le navigateur pour télécharger des fichiers ou vous connecter à des services cloud comme Dropbox, Google Drive, OneDrive ou iCloud Drive. Vous pouvez transférer des fichiers depuis une machine distante ou utiliser les serveurs locaux.

Browser and Documents Manager : comme Fichiers, en mieux

Si vous aimez le design de l’app Fichiers, mais que vous aimeriez qu’elle fonctionne mieux, essayez Browser and Documents Manager. L’app offre trois onglets simples : Dossiers, Navigateur et Téléchargements. Télécharger, transférer, regarder, déplacer, autant d’opérations très simples avec cette application.

Le seul inconvénient, finalement, c’est la présence de publicités pleine page. Et il n’y pas de version payante pour faire disparaître ces publicités.

Total Files : un gestionnaire de fichiers à toute épreuve

Si vous cherchez un gestionnaire de fichiers robuste et très visuel, Total Files pourrait être fait pour vous.

L’app ne vous distrait pas avec des fonctionnalités tierces comme les VPN ou l’édition PDF. Elle va droit au but. Elle ouvre l’Archive Locale, vous pouvez y ajouter de nouveaux dossiers et importer des fichiers. Vous pouvez aussi aller dans la section Cloud pour lier un compte Dropbox, Google Drive et autre.

Bien que vous ne puissiez pas lier un compte iCloud Drive, l’app propose une fonctionnalité d’import permettant de déplacer n’importe quel fichier de l’app Fichiers (en local ou sur iCloud Drive) vers le gestionnaire Total Files. L’app propose aussi des bandeaux de publicités, mais vous pouvez les faire disparaître en achetant la version complète pour 4,99 €.

GoodReader : le meilleur pour organiser ses PDF

Si vous gérez au quotidien beaucoup de PDF, vous devriez envisager une application séparée pour vos PDF, GoodReader est une bonne option.

L’app propose un système de gestion de fichiers pour vos PDF, permettant de les organiser en dossiers et de les déplacer facilement. Vous pouvez connecter un service cloud, comme Dropbox, OneDrive, Google Drive et autre. Cela permet de télécharger, envoyer et synchroniser les moindres modifications effectuées sur vos PDF sans devoir changer d’app.

GoodReader est une app payante (5,99 €), mais c’est un achat unique. Vous pouvez visualiser les PDF, les annoter et les éditer.

Microsoft OneDrive : les fichiers de votre PC Windows avec vous

Si vous utilisez un PC Windows pour le travail ou à la maison, il y a des chances que vos fichiers soient déjà sur Microsoft OneDrive. Après tout, vous avez 1 To de stockage dans le cloud avec votre abonnement Microsoft 365.

Mais si vous avez un iPhone ou un iPad, utiliser OneDrive dans l’application Fichiers est loin d’être idéal. C’est pour cette raison que vous pourriez préférer utiliser l’app OneDrive elle-même. Elle est plutôt réussie et prend en charge de nombreuses fonctionnalités utiles. Vous pouvez importer, déplacer, exporter, dézipper des fichiers facilement.