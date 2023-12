5 ans après Bumblebee : voici les Transformers qui méritent leur propre spin-off

Bumblebee n'est pas le seul personnage des Transformers capable de tenir un film solo, de nombreux autres Autobots ont également le potentiel d'être le centre de spin-offs plus ciblés.

Tl;dr Bumblebee, le seul Transformer avec un film solo malgré le succès.

Des films solo pourraient approfondir les personnages des Transformers.

Optimus Prime, Mirage, Arcee, Optimus Primal… Des personnages sous-exploités.

Hot Shot pourrait être le prochain héros d’un film solo.

Transformers en solo : une nécessité

Depuis ses débuts au cinéma, la franchise Transformers a réussi à produire un seul film centré sur un personnage unique : Bumblebee. Considéré comme le meilleur film en live-action de la saga, Bumblebee a su sortir de l’ombre des blockbusters de science-fiction répétitifs de Michael Bay. Cependant, avec la sortie de Transformers: Rise of the Beasts, la franchise soutenue par Paramount Pictures et DreamWorks SKG semble retomber dans ses travers, proposant de nouveau des films d’action surchargés.

Le potentiel inexploité des Transformers

Les histoires solo, à l’instar de Bumblebee, sont une excellente façon de donner un peu de tendresse et de développement de personnages à l’univers des Transformers. En se concentrant sur un ou deux protagonistes, cela libère beaucoup d’espace pour évoluer les personnages et mettre en place des enjeux émotionnels. C’est une qualité que Bumblebee a et qui manque à ses pairs. Les autres films de Transformers sont trop grands en échelle, avec l’attention du public qui doit être divisée entre trop de personnages.

Un futur prometteur ?

Optimus Prime, le leader des Autobots, a souvent été relégué à l’arrière-plan, éclipsé par Bumblebee. Un film dédié lui offrirait l’occasion de développer son personnage et de racheter ses choix moralement discutables. D’autres personnages comme Mirage, Arcee, Optimus Primal ou Cheetor ont également un potentiel inexploité qui pourrait être exploré dans des films solo.

La relève de Bumblebee ?

Hot Shot a failli remplacer Bumblebee dans Transformers: Animated en tant que principal antagoniste débutant. Bien qu’il partage une palette de couleurs similaire à Bumblebee, Hot Shot se distingue comme un Autobot agressif avec beaucoup à prouver, qui est néanmoins un leader capable avec un grand potentiel. Sa personnalité arrogante mais aimable pourrait avoir une grande chance de briller dans un film solo de Transformers.