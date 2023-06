Yu-Gi-Oh! JCJ : la mallette officielle de Seto Kaiba arrive en Europe et aux USA

Konami annonce la commercialisation d'une version internationale de la mallette officielle de Seto Kaiba qui est sortie au Japon l'année dernière pour les 25 ans du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!.

Baptisée “25th Anniversary Ultimate Kaiba Set”, la mallette officielle de Seto Kaiba était principalement réservée aux fans asiatiques pendant plusieurs mois avant que Konami décide de commercialiser une version internationale en Europe, mais également en Amérique du Nord et en Amérique latine, depuis quelques semaines. La livraison est d’ores et déjà prévue pour début 2024, mais uniquement pour ceux qui auront précommandé un exemplaire de la mallette officielle de Seto Kaiba.

L’éditeur japonais Konami :

Seto Kaiba est conscient que beaucoup d’entre vous ont regardé avec envie sa magnifique mallette de duel. C’est dans celle-ci qu’il rangeait ses cartes les plus rares, dont bien sûr les trois exemplaires restants du Dragon Blanc aux Yeux Bleus. La mallette officielle de Seto Kaiba est produite sur commande, avec la plupart des éléments provenant du Japon, alors précommandez-la dès maintenant ! Toutes les cartes seront imprimées en anglais et seront entièrement compatibles avec les tournois. Il s’agit d’une offre unique et, comme indiqué, la production sera limitée aux seules commandes.