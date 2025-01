YouTube TV offre une importante mise à niveau 4K : découvrez ce qu’il faut savoir

YouTube TV vient d'offrir à ses utilisateurs une énorme mise à niveau vers la 4K. Découvrez ce que vous devez savoir sur cette impressionnante amélioration de la qualité d'image.

Tl;dr YouTube TV propose une alerte pour les contenus disponibles en 4K.

L’option 4K Plus est nécessaire pour visualiser ces contenus.

La dernière mise à jour de prix pour YouTube TV est de 82,99 $.

YouTube TV améliore l’expérience 4K

Grâce à une nouvelle fonctionnalité, YouTube TV facilite désormais l’accès à la qualité d’image 4K pour ses utilisateurs. Un petit pop-up apparaîtra à l’écran si le contenu regardé est disponible en 4K, évitant ainsi de devoir rechercher activement ce type de contenu.

Une offre premium pour plus de services

Pour pouvoir profiter de cette haute résolution, il est toutefois nécessaire de souscrire à l’option 4K Plus. Au coût de 9,99 $ par mois, en plus du forfait de base de YouTube TV à 82,99 $, cette option offre également d’autres avantages. Parmi ces derniers, notons la possibilité de diffusions simultanées illimitées et le téléchargement d’enregistrements pour une visualisation hors ligne.

Une augmentation de prix récente

Il convient de rappeler que le forfait de base de YouTube TV a récemment subi une augmentation de 10 $, passant à 82,99 $ par mois. Si l’alerte 4K semble être une excellente fonctionnalité pour ceux qui cherchent du contenu en 4K, elle peut aussi être perçue comme une incitation peu subtile à souscrire à l’option 4K Plus pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.

Des nouveautés en cours de déploiement

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement pour les abonnés de YouTube TV. Si vous ne voyez pas encore l’alerte 4K, soyez patient, votre compte devrait recevoir la mise à jour dans les prochains jours.

Avec cette innovation, « YouTube annonce une énorme mise à niveau pour des milliards d’utilisateurs — voici toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur votre téléphone et votre télévision », selon certaines sources d’information. En revanche, il faut se préparer à une hausse des tarifs, comme le soulignent les titres suivants : « La hausse de prix de YouTube TV en janvier est officielle — préparez-vous à payer 82,99 $ par mois » et « YouTube TV vs. Hulu + Live TV : quel est le meilleur substitut au câble ? ».