YouTube teste une minuterie de sommeil pour les abonnés Premium. Pratique, mais il existe aujourd'hui moult options.

Si vous payez pour YouTube, vous avez un avantage supplémentaire avec votre compte Premium : le géant américain teste une fonctionnalité de minuterie de sommeil que vous pouvez utiliser pour faire cesser la lecture après un certain temps.

Si vous êtes de celles et ceux qui vont se coucher dans le silence complet, cela peut sembler étrange de voir un service comme YouTube ajouter un tel minuteur. Vous regardez des vidéos YouTube lorsque vous êtes éveillé(e), pas quand vous allez vous coucher. Certains, pourtant, ont besoin de quelque chose en arrière-plan pour s’endormir chaque nuit et YouTube peut être un outil parfait pour cela. Le service regorge de longues vidéos monotones qui peuvent vous aider à sombrer. Le problème, c’est que certaines sont tellement longues qu’elles peuvent vous réveiller après une heure ou deux.

C’est là qu’entre en jeu le minuteur. Si vous savez que vous mettez moins de 20 minutes, par exemple, pour vous endormir, vous pouvez définir le minuteur sur 30 minutes (là encore, c’est un exemple). Une fois le délai écoulé, la lecture cesse et vous dormez sans être gêné.

Utiliser la minuterie de sommeil native de YouTube

Les abonnés Premium peuvent tester cette fonction dès maintenant en se rendant sur la page des fonctionnalités expérimentales de YouTube. On la retrouve aussi dans les paramètres de YouTube sur smartphone, dans la section « Essayer les nouvelles fonctionnalités expérimentales ». Une fois activée, cette minuterie est accessible via l’icône en forme de roue crantée depuis n’importe quelle vidéo. Vous pouvez opter pour 10, 15, 20, 30, 45 ou 60 minutes, voire jusqu’à la fin de la vidéo.

YouTube indique par ailleurs que cette fonctionnalité sera disponible jusqu’au 2 septembre. Nul ne sait si celle-ci disparaîtra totalement après cette date ou si YouTube la retirera de cette phase de test pour la proposer à tous les abonnés Premium par défaut.

Il n’est pas nécessaire de payer YouTube Premium pour en profiter. Si vous avez un iPhone, vous avez déjà une telle fonction native disponible sur n’importe quelle lecture de media. Pour en profiter, ouvrez l’app Horloge, tapotez sur l’onglet Minuteurs. Définissez la durée de votre choix, puis tapotez sur Lorsque le minuteur s’achève. Faites défiler tout en bas et optez pour Arrêter la lecture. Lancez votre minuteur, lancez une vidéo sur YouTube et lorsque le minuteur arrivera à son terme, votre iPhone arrêtera la lecture et se verrouillera de lui-même, préservant ainsi votre batterie.

Si vous êtes sur Android, il n’y a pas vraiment d’équivalent natif. La meilleure option reste probablement d’installer une app tierce, comme Minuteur de sommeil de Kuczera. Si vous avez un appareil Samsung, ce post Reddit vous indique comment mettre en place une automatisation pour arrêter la lecture après un certain temps :