YouTube supprime la chaîne Pornhub après de multiples infractions. Le site pornographique crie à l'injustice.

Comme le rapporte Variety, YouTube a supprimé la chaîne officielle Pornhub après ce que la plateforme qualifie de “multiples infractions” à ces directives de la communauté. La chaîne YouTube Pornhub avait été lancée en 2014. Elle comptait 900 000 abonnés, mais n’apparaît désormais plus dans la recherche YouTube et son URL affiche une erreur 404.

YouTube supprime la chaîne Pornhub après de multiples infractions

YouTube explique que Pornhub a enfreint ses règles concernant les liens vers des sites qui hébergent du contenu non autorisé sur YouTube. “Après enquête, nous avons supprimé la chaîne officielle Pornhub suite à de multiples infractions à nos règles d’utilisation”, déclarait un porte-parole. “Nous faisons appliquer nos directives de la même manière pour tout le monde, et les chaînes qui commettent plusieurs infractions ou qui s’engagent envers du contenu ne respectant pas ces règles sont supprimées.”

La société mère de Pornhub, MindGeek, déclarait avoir “nié véhément” les affirmations de YouTube d’avoir publié des liens vers des sites pornographiques. “Pornhub maintient la plus grande confiance et les meilleures mesures de sécurité sur internet et prend un soin tout particulier à s’assurer qu’elle n’enfreint aucune des règles de la communauté de YouTube”, affirmait un porte-parole dans un communiqué. “Malheureusement, il ne s’agit là que du dernier exemple en date de discrimination contre les acteurs de l’industrie du divertissement pour adultes.”

Le site pornographique crie à l’injustice

Ce week-end, le groupe anti-pornographie Nation Center on Sexual Exploitation (NCOSE) écrivait sur son blog avoir trouvé du contenu qui, selon lui, enfreignait les règles de YouTube. “Après analyse, YouTube a informé le NCOSE qu’il avait supprimé la chaîne pour violations des règles de la communauté.” MindGeek, de son côté, déclarait que les acteurs et autres travailleurs du sexe sont des groupes marginalisés. Cette manière de procéder de YouTube est “dangereuse et malfaisante”.

Mastercard et Visa avaient cessé de gérer les paiements de Pornhub en 2020. Mastercard déclarait à l’époque avoir découvert du contenu illégal sur le site. Un juge fédéral avait refusé de retirer Visa d’un procès au motif qu’il aurait aidé MindGeek à monétiser de la pédopornographie. En septembre dernier, Instagram bannissait Pornhub de manière permanente, citant, là aussi, des violations des règles de la communauté.