YouTube Premium va devenir plus rapide, plus fluide et plus pratique

La version Premium de YouTube offre de nouvelles options expérimentales visant à optimiser la consommation de contenu.

Tl;dr YouTube Premium teste une fonction de lecture à 4x la vitesse pour ses abonnés.

Les utilisateurs peuvent bénéficier d’une meilleure qualité audio et de nouvelles options pour les Shorts, comme les téléchargements intelligents et le mode picture-in-picture.

Une fonctionnalité « Jump Ahead » permet de sauter les intros et autres parties inutiles des vidéos.

Une lecture à 4x la vitesse : un véritable gain de temps ?

YouTube Premium a annoncé une fonctionnalité qui ravira les utilisateurs pressés, à savoir la possibilité de regarder des vidéos à 4x la vitesse. Actuellement disponible sur iOS et Android, cette option est une véritable prouesse technique, mais elle peut ne pas convenir à tout le monde. Pour ceux qui ont l’habitude de regarder des vidéos à 1,5x ou 2x, passer à 4x représente un défi pour comprendre le contenu, mais peut être pratique pour éviter les longueurs et accélérer les vidéos moins intéressantes. Cette fonctionnalité, disponible jusqu’au 26 février, s’adresse donc principalement aux utilisateurs qui souhaitent zapper rapidement certaines parties d’un contenu sans vraiment en apprécier tous les détails.

D’autres expérimentations pour enrichir l’expérience utilisateur

Outre la vitesse de lecture ultra-rapide, YouTube Premium offre d’autres fonctionnalités intéressantes en phase de test. Parmi elles, on retrouve les « Smart Downloads » pour les Shorts sur iOS (disponible jusqu’au 19 février 2025), une fonctionnalité permettant de télécharger automatiquement des vidéos pour les visionner hors ligne. Cela pourrait bien changer la manière dont les utilisateurs gèrent leur consommation de contenu mobile, surtout lors de déplacements. De plus, YouTube teste actuellement une option de « Picture-in-Picture » pour les Shorts, permettant de regarder des vidéos tout en naviguant sur d’autres applications.

Une qualité audio supérieure pour une meilleure expérience sonore

Les utilisateurs de YouTube Premium peuvent également tester une fonctionnalité expérimentale dédiée à la qualité du son. Il s’agit d’une option qui permet de profiter d’une qualité audio à 256 kbps, disponible jusqu’au 22 février 2025. Bien que cette fonctionnalité semble mineure, elle pourrait attirer les audiophiles ou ceux qui recherchent une meilleure expérience sonore lors de l’écoute de musique ou de podcasts. Bien sûr, cela dépend également de la qualité de l’équipement audio utilisé, mais cela montre la volonté de YouTube Premium de répondre aux attentes des abonnés les plus exigeants.

Le bouton Jump Ahead : une manière de sauter les intros et la pub

Enfin, parmi les autres tests en cours, la fonctionnalité « Jump Ahead » pour les navigateurs web (disponible jusqu’au 5 février 2025) permet aux utilisateurs de sauter directement aux parties essentielles d’une vidéo. L’idée est simple : faciliter l’accès au contenu en éliminant les parties jugées inutiles, comme les intros interminables ou les répétitions. Cette fonctionnalité pourrait transformer la manière dont les vidéos sont consommées, en particulier pour ceux qui sont plus intéressés par le contenu que par la présentation. En éliminant les distractions, YouTube Premium cherche à améliorer l’expérience utilisateur en rendant la consommation de vidéos plus rapide et plus ciblée.