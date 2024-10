Retour de YouTube Premium Lite malgré l’augmentation des prix, tout ce qu’il faut savoir

Suite à l'augmentation des prix, YouTube Premium Lite fait son retour : voici ce que vous devez savoir.

Tl;dr YouTube Premium a augmenté ses prix de 50% dans certaines régions.

Le service à bas prix, YouTube Premium Lite, pourrait faire son retour.

Google teste une nouvelle version de Premium Lite en Australie, Allemagne et Thaïlande.

Une hausse de prix pour YouTube Premium

Au cours du mois dernier, YouTube Premium a subi une nouvelle augmentation de prix. Si les abonnés américains semblent avoir été épargnés, les utilisateurs d’autres régions ont vu leur abonnement mensuel augmenter jusqu’à 50%. Une décision aussi populaire qu’une intervention dentaire sans anesthésie, mais qui pourrait s’accompagner du retour du service à bas coût, YouTube Premium Lite.

Retour de YouTube Premium Lite ?

Lancé pour la première fois en 2021 en Europe, YouTube Premium Lite coûtait alors 7€ par mois, soit 5€ de moins que l’abonnement standard YouTube Premium à 12€. Le service était exempt de publicités, mais ne proposait pas d’autres fonctionnalités comme la lecture en arrière-plan ou les téléchargements hors ligne. Malheureusement, dans un style typique de Google, Premium Lite n’a jamais dépassé la phase de test et a été officiellement abandonné l’année dernière.

Cependant, il semble qu’un retour soit possible. Google a confirmé à Android Authority qu’il teste une « version différente » de YouTube Premium Lite en Australie, en Allemagne et en Thaïlande. L’entreprise n’a pas précisé si et comment les choses ont pu évoluer, mais la description mentionne l’apparition de « publicités limitées », suggérant que l’expérience pourrait ne pas être totalement sans publicité.

Un service en test dans certaines régions

L’ampleur de ce test reste encore vague, ainsi que la possibilité de son expansion dans d’autres régions. Selon un post sur Threads, la version australienne de Premium Lite serait fixée à 11.99$ AU par mois, soit la moitié du prix actuel de YouTube Premium à 23$ AU par mois. Des rumeurs évoquent également un tarif de 9$ AU, avec un plan à 6€ par mois pour les utilisateurs allemands. Cependant, ces tarifs semblent dater d’avant la récente hausse des prix, il est donc probable que YouTube ait ajusté le prix de Premium Lite en conséquence.

En attente de nouvelles officielles

Il nous reste à attendre de voir comment cette situation évoluera et si ces tests seront étendus à d’autres régions prochainement. Mais tant que Google ne fournira pas d’informations officielles à ce sujet, il est préférable de ne pas trop espérer.