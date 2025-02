You’re Cordially Invited, la nouvelle comédie romantique de Will Ferrell et Reese Witherspoon

La nouvelle comédie romantique de Will Ferrell et Reese Witherspoon fait sensation sur Amazon Prime Video

Tl;dr Les comédies à gros budget sont devenues rares, même sur les plateformes de streaming.

Le nouveau film de Will Ferrell, You’re Cordially Invited, a rencontré un succès auprès des spectateurs d’Amazon Prime Video.

Malgré le succès de ce film, les critiques ont été mitigées.

La comédie à gros budget : une espèce en voie de disparition ?

Il fut un temps où le cinéma comique était en pleine effervescence, avec des réalisateurs tels que Judd Apatow qui ont marqué les années 2000. Cependant, l’époque des comédies à gros budget semble révolue, les studios les ayant presque abandonnées. Le public est laissé sur sa faim, se demandant pourquoi des figures emblématiques de cette période dorée du cinéma comique, comme Will Ferrell, n’ont pas profité de l’essor des plateformes de streaming pour maintenir le cap.

Will Ferrell : un retour en demi-teinte

Prenez par exemple Will Ferrell, considéré par beaucoup comme l’un des hommes les plus drôles de sa génération. Les jours où il nous faisait rire aux éclats dans des films tels que « Step Brothers » et « Anchorman » semblent bien loin. Aujourd’hui, Ferrell semble se contenter de parodies sans inspiration et de films de Noël en demi-teinte sur les plateformes de streaming, comme « Spirited ». Son dernier effort notable en dehors du documentaire serait « Anchorman 2: The Legend Continues », qui remonte à 2013.

Il est cependant de retour avec « You’re Cordially Invited », une comédie romantique avec Reese Witherspoon, disponible sur Amazon Prime Video. Malgré une note de 47% sur Rotten Tomatoes, le film a su trouver son public parmi les abonnés de Amazon Prime Video, se hissant en tête du classement de la plateforme.

Un succès auprès des spectateurs malgré les critiques

« You’re Cordially Invited » raconte l’histoire de Jim, un père de famille qui réserve un lieu prestigieux pour le mariage de sa fille, seulement pour découvrir que Margot, jouée par Reese Witherspoon, a réservé le même lieu pour le même week-end. Malgré des critiques mitigées, le film semble avoir trouvé son public sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, devenant l’un des films les plus regardés aux États-Unis et dans le monde peu de temps après sa sortie en janvier 2025, selon les données de FlixPatrol.

Mais est-ce vraiment ce que les fans de Will Ferrell attendent de lui ? Malheureusement, « You’re Cordially Invited » ne semble pas être la comédie déjantée et divertissante que beaucoup espéraient. Même si le film connaît un certain succès sur Amazon Prime Video, il ne semble pas prêt de changer la donne.