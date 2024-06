“Yakuza”, l’adaptation d’Amazon Prime, débarque le 25 octobre

Le lancement aura lieu à l'échelle mondiale.

Tl;dr Amazon sort une série basée sur le jeu Yakuza de SEGA.

La série mondiale sera diffusée en deux parties, en octobre et novembre 2024.

Elle suit la vie de Kazuma Kiryu, un guerrier Yakuza au sens aigu de la justice.

La série promet un réalisme saisissant et de nouvelles surprises pour les fans.

Dernièrement, le géant du numérique, Amazon, a annoncé l’arrivée de sa dernière création sur Prime Video, une surprise particulière pour les amateurs de gaming. En effet, le service de streaming se prépare à lancer la série Like A Dragon: Yakuza, une adaptation en live-action de la célèbre série de jeux SEGA.

Dans l’univers du Yakuza

La série, originaire du Japon, sera diffusée à l’échelle mondiale en deux salves de trois épisodes chacune, les 25 octobre et 1ᵉʳ novembre 2024. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la franchise, Yakuza a été lancé par SEGA en 2005 et a été rejoint par plus d’une vingtaine d’autres titres et dérivés.

Make the choice to take the next step. Like a Dragon: Yakuza comes to Prime Video October 24. pic.twitter.com/FasWRDpBez — Prime Video (@PrimeVideo) June 4, 2024

Un guerrier Yakuza se dévoile

Le scénario de la série Like A Dragon: Yakuza est présenté comme une série d’action et de suspense criminel. Elle suivra le parcours de Kazuma Kiryu, un guerrier Yakuza redoutable et sans rival, profondément investi dans la recherche de justice, de devoir et d’humanité. L’histoire se déroulera entre 1995 et 2005 à Kamurochō, un quartier de divertissement fictif inspiré de Kabukichō, le cadre réel du jeu.

Un pont entre le jeu et la réalité

La série partagera bien sûr des thèmes communs avec le jeu, mais il semble que les créateurs aient souhaité lui donner une identité propre. “Alors que les jeux vous permettent de vivre leur univers à travers une perspective subjective, cette adaptation sera la façon ultimement objective de profiter de la série”, a déclaré Yokoyama Masayoshi, le scénariste de Yakuza.

Il n’a pas manqué d’ajouter que, en plus des fans de la série, cette nouvelle création d’Amazon serait certainement capable d’attirer de nouveaux spectateurs grâce à l’aspect réaliste de l’intrigue.