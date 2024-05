La série Nurse Jackie va revenir sur Amazon Prime Video

Nurse Jackie, la série télévisée phare avec Edie Falco, prépare son retour sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video et promet de nouvelles émotions fortes.

Tl;dr Une suite de la série Nurse Jackie est confirmée.

La série a été reprise par Amazon Prime Video.

L’actrice principale Edie Falco reviendra dans son rôle.

La série suivra les luttes de Jackie après avoir arrêté l’infirmière.

Nurse Jackie : une suite après dix ans de silence

Après une décennie de silence, la célèbre série médicale Nurse Jackie revient avec une suite tant attendue. Cette série, qui a connu un grand succès sur Showtime avec sept saisons entre 2009 et 2015, met en scène l’infirmière Jackie Peyton, incarnée de façon magistrale par Edie Falco. Le personnage principal, tiraillé entre sa vie professionnelle mouvementée et sa dépendance aux médicaments sur ordonnance, avait su captiver l’audience à travers les épreuves professionnelles et personnelles.

Un changement de maison et un retour confirmé

La série, bien que produite initialement par Showtime, a été reprise par Amazon Prime Video. Ce passage d’une plateforme à l’autre confirme l’intérêt du public pour les drames médicaux et le potentiel de la suite de Nurse Jackie. Une nouvelle qui a été annoncée en 2023 et qui a suscité une grande attente parmi les fans de la série depuis lors.

Le retour d’Edie Falco dans Nurse Jackie

Edie Falco, qui a été saluée par la critique pour son interprétation de Jackie Peyton, reprendra son rôle dans la suite de la série. La seule actrice confirmée à ce jour pour la suite de Nurse Jackie, Edie Falco sera également productrice exécutive aux côtés de Bob Greenblatt.

Qu’attendre de la suite de la série ?

La suite de Nurse Jackie suivra le personnage principal alors qu’elle essaie toujours de se remettre de son passé difficile. Jackie, qui n’est plus autorisée à exercer en tant qu’infirmière, continuera à lutter contre ses addictions tout en essayant de se construire une nouvelle vie. Les détails sur l’évolution de l’intrigue demeurent pour l’instant inconnus, mais tout porte à croire que la suite de la série sera aussi captivante que la série originale.