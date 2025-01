Xiaohongshu : l’alternative chinoise à TikTok qui séduit les Américains

Alors que TikTok fait face à une potentielle interdiction aux États-Unis, Xiaohongshu (RedNote) connaît une ascension fulgurante sur l’App Store aux États-Unis.

Tl;dr Xiaohongshu (RedNote) connaît une ascension fulgurante aux États-Unis alors que TikTok risque une interdiction.

Soutenue par des investisseurs majeurs comme Tencent et Alibaba, l’application chinoise a atteint une valorisation de 17 milliards de dollars grâce à son succès viral et son modèle rentable.

Malgré son potentiel, Xiaohongshu pourrait faire face à des défis réglementaires aux États-Unis en raison de ses origines chinoises et des tensions géopolitiques.

Une montée en flèche sur fond d’incertitudes pour TikTok

La menace d’une interdiction de TikTok aux États-Unis, prévue pour le 19 janvier 2025, pousse les utilisateurs américains à explorer d’autres plateformes. Xiaohongshu, connu sous le nom de RedNote en anglais, a grimpé au sommet du classement des applications gratuites de l’App Store. Avec sa popularité croissante, plusieurs influenceurs TikTok encouragent leurs abonnés à rejoindre cette plateforme, offrant une alternative aux incertitudes qui pèsent sur TikTok. En un rien de temps, Xiaohongshu est devenu le réseau social le plus téléchargé sur iPhone.

Xiaohongshu : un mélange de Pinterest, Instagram et e-commerce

Lancé en 2013, Xiaohongshu (RedNote) combine des éléments de Pinterest et Instagram, tout en intégrant des fonctionnalités de shopping social. Ce positionnement unique attire des créateurs en quête de nouvelles opportunités. Pendant la pandémie, l’application a explosé parmi les jeunes consommateurs chinois, atteignant aujourd’hui 300 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont 79% de femmes. Cet engouement dépasse désormais les frontières chinoises, Xiaohongshu étant aujourd’hui l’application la plus en vue aux États-Unis.

Une application portée par des investisseurs prestigieux

Le succès de Xiaohongshu n’a pas échappé aux investisseurs. Soutenu par des géants comme Tencent, Alibaba et Sequoia China, l’application a levé 917 millions de dollars et est valorisée à 17 milliards depuis 2024. Ses revenus, boostés par son modèle e-commerce, ont atteint 1 milliard de dollars trimestriels en 2023. Ces résultats solides pourraient précéder une introduction en bourse très attendue. Cette dynamique assure aux créateurs une plateforme rentable et attractive.

Un avenir prometteur, mais sous surveillance

Si Xiaohongshu séduit actuellement les utilisateurs américains, son avenir aux États-Unis reste incertain. Comme TikTok, l’application pourrait faire face à des examens minutieux des autorités américaines, en raison de ses origines chinoises. Par ailleurs, cette montée en puissance s’inscrit dans un contexte où d’autres géants, comme Meta, modifient leurs politiques, suscitant des débats sur la désinformation. Reste à voir si Xiaohongshu (RedNote) saura maintenir son élan et naviguer dans un environnement géopolitique complexe.