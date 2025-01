Tencent sur la liste noire américaine : une manœuvre géopolitique du Pentagone

Le département de la Défense des États-Unis a désigné Tencent comme une entreprise associée à l'armée chinoise, une mesure qui pourrait nuire à ses activités sur le marché américain.

Tl;dr Tencent est considéré par les États-Unis comme une entreprise liée à l’armée chinoise.

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large pour limiter l’influence des entreprises chinoises dans des secteurs clés.

CATL, acteur clé dans l’industrie des batteries pour véhicules électriques, est également visé par le Pentagone, ce qui pourrait affecter l’approvisionnement de nombreux pays.

Un géant de la tech chinoise sous surveillance

Tencent, connu mondialement pour sa plateforme de messagerie WeChat, est également un acteur majeur dans l’industrie du jeu vidéo. Propriétaire de Riot Games, développeur de League of Legends, et investisseur dans des studios comme Epic Games, Ubisoft, et FromSoftware, Tencent est profondément intégré dans l’écosystème technologique mondial. Cette désignation par le Pentagone ne signifie pas l’imposition immédiate de sanctions ou de restrictions, mais elle pourrait compliquer les affaires de l’entreprise aux États-Unis. Le gouvernement américain accuse certaines entreprises chinoises de contribuer indirectement aux capacités militaires de la Chine, un point fermement rejeté par Tencent.

Un héritage controversé des politiques américaines

Cette liste remonte à un décret présidentiel signé par Donald Trump en 2020, visant à limiter les investissements américains dans des entreprises soupçonnées d’avoir des liens avec l’armée chinoise. D’autres entreprises, comme DJI, le fabricant de drones, et Xiaomi, le géant des smartphones, ont également été ciblées. Cependant, les impacts de ces désignations sont variables : Xiaomi a été retiré de la liste en 2021 après des négociations. En revanche, DJI a subi un stigmate important, entraînant des pertes commerciales et des blocages d’importation aux États-Unis.

La réponse de Tencent face à ces accusations

Dans une déclaration, Danny Marti, porte-parole de Tencent, a rejeté ces accusations, affirmant que la société n’avait aucun lien avec des activités militaires. Selon lui, cette désignation n’aura pas d’impact direct sur leurs activités. Cependant, Tencent a indiqué son intention de collaborer avec le département de la Défense des États-Unis pour lever ce qu’il considère comme un malentendu. Cette attitude proactive reflète l’importance du marché américain pour Tencent, même si l’entreprise continue de se développer largement à l’international.

L’essor des batteries électriques contrarié par la politique américaine

En plus de Tencent, CATL, le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, a également été ajouté à cette liste. Fournissant des batteries aux géants de l’automobile comme Tesla, Ford, Volkswagen et BMW, CATL joue un rôle central dans la transition énergétique mondiale. Cette désignation pourrait compliquer l’accès de CATL au marché américain et aux partenariats stratégiques, alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance aux technologies chinoises dans des secteurs clés. Un porte-parole de CATL, Fred Zhang, a déclaré que cette décision était une erreur, soulignant que l’entreprise n’a aucune activité militaire. Cette inclusion risque toutefois d’intensifier les tensions dans les chaînes d’approvisionnement globales des véhicules électriques, un secteur déjà sous pression.