Instagram censure des hashtags LGBTQ pour « contenu sexuellement suggestif »

Une censure déguisée sur Instagram

Dans une ère où la liberté d’expression est au cœur des débats, Instagram, détenu par Meta, s’est retrouvé sous le feu des critiques pour avoir bloqué plusieurs hashtags liés à la communauté LGBTQ+. D’après une enquête menée par User Mag, cette restriction, qui a duré plusieurs mois, avait été mise en place au nom de la politique de « contenu sensible » du réseau social.

Un filtre de contenu sensible controversé

Parmi les hashtags bloqués, on retrouvait #lesbian, #gay, #bisexualpride, #transwomen et bien d’autres. Ces termes étaient cachés à la fois dans les recherches et les découvertes pour les utilisateurs ayant activé le filtre de contenu sensible. Notons que ce filtre est activé par défaut pour les utilisateurs adolescents. Lorsque ces derniers tentaient de rechercher ces termes, ils étaient redirigés vers une page blanche et invités à prendre connaissance des restrictions de Meta sur le « contenu sensible ».

Un rétropédalage face à la controverse

Suite à la controverse suscitée par le reportage de User Mag, Meta a fait machine arrière, qualifiant cette situation de « simple erreur ». La compagnie a affirmé que « toutes les communautés doivent se sentir en sécurité et bienvenues sur les applications de Meta » et qu’elle ne considérait pas les termes LGBTQ+ comme sensibles selon ses politiques.

Des politiques discriminatoires ?

Cependant, cette affaire soulève des questions sur les politiques de Meta. Il est à noter que les contenus hétérosexuels, y compris ceux montrant des couples en activités romantiques, n’étaient pas restreints. De plus, Meta a récemment modifié sa politique sur le « Contenu Haineux », ajoutant un langage qui semble autoriser les attaques envers les personnes gay et trans.

En somme, les actions de Meta suscitent des interrogations sur sa volonté réelle de promouvoir un environnement inclusif et sûr pour tous ses utilisateurs. Dans un contexte où les géants de la tech sont de plus en plus scrutés, ces pratiques mettent en lumière la nécessité d’une régulation plus stricte pour garantir le respect des droits de tous.