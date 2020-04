Xbox Series X : prix et puissance, Microsoft affiche une confiance totale

Phil Spencer évoque un "plan gagnant" contre la PS5 de Sony.

Sony et Microsoft ont décidé de faire des paris pour la nouvelle génération de consoles avec deux philosophies différentes. Le patron de la division Xbox estime d’ailleurs que sa vision est la meilleure, même si son concurrent a tout de même de beaux arguments : “Sans aucun doute, je me sentais vraiment bien de la façon dont s’aligne la Xbox Series X. Je pense que Mark et son équipe ont fait du très bon travail sur le traitement audio dont ils ont parlé, leur technologie SSD est impressionnante, nous aimons ça. Nous avons vu le travail qu’ils ont fait. Mais nous avons adopté une vue holistique sur notre plateforme, à partir du CPU et du GPU jusqu’à la RAM pour le débit, l’architecture de vitesse, la latence… Il nous a fallu des années pour arriver à ce point.. Donc j’ai vraiment du respect pour toute équipe de hardware qui se lance, car cela demande beaucoup de travail. Mais je dirai que lorsque nous avons finalement vu la présentation de la PS5, je me sentais encore mieux au sujet des choix que nous avons faits sur notre plateforme. Et je m’attendais à ce que je le sois. L’équipe hardware qui a créé les Xbox One S et Xbox One X, j’ai une grande confiance en elle. Si je lui donne le temps et les bons objectifs à atteindre, je crois, en ses capacités à créer un excellent programme de bout en bout.”

Concernant le prix, Phil Spencer ne veut pas s’avancer, même s’il assure que les fans ne devraient pas être déçus : “Vous devez vous fixer un objectif de prix au début, puis vous vous lancez en quelque sorte lorsque vous voyez la concurrence arriver et que vous commencez à planifier votre mise sur le marché. Je me sens bien au sujet du prix que nous allons pouvoir atteindre. Je suis satisfait du prix et des performances que nous avons pour la Series X (…) Nous bénéficions d’un soutien incroyable de Microsoft. Satya Nadella, mon PDG et patron, et Amy Hood, la directrice financière, sont très liés à nos plans. Nous allons nous assurer de rester agiles sur nos prix et d’avoir un bon plan pour le lancement.”

Microsoft maintient la sortie de la Xbox Series X pour la fin de l’année

Comme Sony, Microsoft ne veut pas reporter le lancement de sa nouvelle console, même si la situation est difficile actuellement : “Les choses que je priorise avant tout sont la sûreté et la sécurité des équipes, et il n’y a aucune décision que je vais prendre, et franchement, que personne chez Microsoft ne me demanderait même de prendre, qui compromettrait la sûreté et la sécurité des équipes pour un gain financier ou de qualité à court terme. Les équipes sont la chose la plus importante. Je dirais avec pragmatisme que les chaînes d’approvisionnement en Chine ont commencé à revenir. Je pense que nous avons tous vu aux informations que la Chine était évidemment plus rapide dans le traitement du C-19 avant qu’il ne se propage et je pense que nous pouvons voir dans les usines, et tout ça, que nous commençons à obtenir des retours de leur part et que cela fonctionne pour nous (…) Du côté hardware, je pense que j’ai rendu public le fait que j’avais ma XSX à la maison et que je l’utilisais pour les tests. Même si je passe un agréable moment à le faire, ce genre de temps avec la console est important, et nous voulons nous assurer que nous passons suffisamment de temps avec la console pour que nous mettions en place tous les tests à effectuer. Nous avons donc dû déplacer une grande partie de ces tests à domicile. Je dirais que les choses en ce moment ne sont pas faciles. Je pense que la situation est tendue je peux le sentir dans les équipes, elles sont tendues. Nous n’avons rien en ce moment qui dit que nous n’allons pas respecter les dates que nous avons planifiées, mais je vais aussi le dire, comme je l’ai dit plus tôt, c’est un truc en temps réel et je vais mettre la sûreté et la sécurité des équipes au sommet ainsi que le produit de qualité. Par exemple, je ne veux pas précipiter la sortie d’un produit s’il n’est pas prêt.”

Les first et second party de Microsoft sont prêts pour la Xbox Series X

Le line-up de la nouvelle console de Microsoft pourrait surprendre les joueurs selon les dires de Phil Spencer : “Notre feuille de route concernant les jeux first party n’a jamais été aussi solide. Avec plus de studios internes, nous pouvons maintenant montrer plus de jeux qui sont plus avancés (…) Nous voulons montrer plus et nous avons beaucoup plus à montrer. Concernant Xbox Game Studios Publishing, nous avons signé des choses à l’improviste là-bas, nous sommes vraiment, vraiment excités. Cette équipe a trouvé un rythme sur la façon dont nous pouvons offrir la qualité et la quantité pour annoncer de nouvelles choses. Ce qui est plus important pour moi, c’est que nous avons une excellente gamme de jeux à venir. Une grande programmation de lancement est importante, mais pour l’élan d’une plate-forme, il ne s’agit pas que du premier jour. Il s’agit d’un flux transparent et soutenu de grands jeux. provenant de nos partenaires propriétaires et tiers. Certains fans demandent un nouvel IP. Certains fans demandent de ramener des jeux de notre passé. L’équilibre entre les deux est important. Le mélange que nous avons sur ce point est vraiment fort et c’est quelque chose sur lequel nous passons beaucoup de temps. En fin de compte, il s’agit de livrer un grand jeu.“