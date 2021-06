Xbox : la personnalisation des manettes est de nouveau disponible

Microsoft a décidé de rouvrir aujourd'hui les portes de son service de personnalisation de manettes Xbox Design Lab.

Les consoles de jeux vidéo vont bien au-delà de la simple console et des jeux en eux-mêmes. Il existe aujourd’hui une énorme industrie parallèle, notamment autour des accessoires et de leur personnalisation. Microsoft n’est pas en reste, le géant américain proposant un certain nombre de ces accessoires. Et un système de personnalisation, notamment, avec le Xbox Design Lab. Le voici aujourd’hui de retour.

Le Xbox Design Lab est de retour

C’est en 2016 que la firme de Redmond ouvrait les portes de son Xbox Design Lab. Il s’agit d’un service permettant aux joueurs intéressés de commander des manettes de Xbox personnalisées selon leurs propres goûts. Malheureusement, Microsoft décidait de cesser cette activité il y a quelque temps. Aujourd’hui, bonne nouvelle. Si vous avez une Xbox Series X/S et que vous voulez une manette personnalisée, sachez que le Xbox Design Lab est de retour.

À vous la manette de Xbox Series X/S personnalisée

Selon le communiqué de Microsoft : “En octobre dernier, nous avions mis en pause le Xbox Design Lab alors que nous préparions les lancements de la Xbox Series X|S et de notre nouvelle manette sans fil Xbox. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que le Xbox Design Lab est de retour pour vous aider, une fois encore, à créer une manette qui soit absolument et totalement vous.”

Avec cette nouvelle version du Design Lab, vous pouvez donc personnaliser votre manette de Xbox Series X/S. Les options de personnalisation ne semblent pas avoir changé. Autrement dit, les joueurs peuvent choisir de personnaliser le corps principal et même jusqu’au D-pad, aux bumpers, boutons et autre. Pour en faire vraiment quelque chose d’unique.

Au total, il y a 18 options de couleurs proposées aux joueurs, les possibilités sont donc très, très nombreuses. Les joueurs qui le souhaitent peuvent aussi faire graver leur manette, moyennant un supplément de 9,99 $ aux 69,99 $ demandés. Si vous êtes de ceux qui aiment avoir une manette personnalisée, direction le site dédié pour vous lancer.