X introduit un abonnement Premium+ sans publicité pour 16 $ par mois

X ajoute deux nouvelles offres à ses abonnements, anciennement connus sous le nom Twitter Blue. L’entreprise propose désormais une offre Premium+ à 16 $ par mois qui vient éliminer les publicités dans les fils Pour vous et Abonnements, en plus de la coche bleue et des autres avantages aux abonnés. X introduit aussi une nouvelle offre “basique” à 3 $ par mois.

Ces nouveaux abonnements arrivent alors que les revenus publicitaires continuent de décliner, et que l’entreprise veut se reposer de plus en plus sur les abonnements. X a aussi récemment commencé à tester un programme qui demande à tous les utilisateurs de certains pays de débourser 1 $ par an pour pouvoir publier et répondre aux tweets.

En plus de supprimer les publicités des fils des utilisateurs, X déclare dans un tweet que les abonnés Premium+ auront droit à un boost algorithmique plus puissant dans les réponses par rapport aux abonnés payant pour une offre moins onéreuse. Ces deux nouvelles offres ne sont par ailleurs disponibles que via le web, pour l’heure tout du moins, ce qui permet à l’entreprise d’éviter de payer les commissions associées aux app stores de Google et Apple.

L’offre basique à 3 $ offre des fonctions bien plus limitées que celles de Premium et Premium+. Celle-ci n’offre, par exemple, pas la coche bleue ni l’accès au partage des revenus publicitaires. Il est “seulement” possible d’éditer les tweets, de publier des tweets plus longs, de télécharger les vidéos et autre. Les abonnés à cette offre auront aussi droit à un “petit boost dans les réponses” et aux messages directs chiffrés.

introducing Premium+ – no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools now available on Web ✌️ subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ — Premium (@premium) October 27, 2023

Elon Musk poursuit son rêve d’app à tout faire

Ces nouvelles offres arrivent pour nourrir les ambitieux plans d’Elon Musk pour X, un an après son rachat de l’entreprise. Le multimilliardaire a plusieurs fois répété qu’il voulait créer une “app à tout faire”, pour concurrencer notamment directement YouTube et LinkedIn, selon un article de Bloomberg. Ses projets exacts ne sont pas très clairs, mais l’entreprise a récemment teasé des fonctions autours du streaming vidéo et d’offres d’emploi sur X.

Proposer des services d’abonnement supplémentaires pourrait aussi faciliter l’arrivée sur le marché des services bancaires et, plus largement, financiers. Obtenir les informations des cartes de paiement des utilisateurs est une première étape. “Dans les mois à venir, nous allons ajouter un système de communication complet et la possibilité de gérer toutes vos finances”, tweetait Elon Musk en juillet. Selon un article de The Verge, Elon Musk aurait indiqué à ses employés qu’il voulait que X puisse remplacer totalement les comptes en banque à la fin de l’année 2024.