X diminue les prérequis à la monétisation des créateurs

Elon Musk veut vraiment que les utilisateurs paient pour X Premium, l’abonnement à 8 $ par mois connu auparavant sous le nom Twitter Blue. Et il a tellement envie que les gens s’inscrivent au programme de partage des revenus publicitaires qu’il a fait diminuer les prérequis pour y avoir droit. Désormais, il suffit d’être abonné X Premium, d’avoir eu 5 millions d’impressions durant les trois derniers mois et 500 abonnés. Et la somme de paiement minimale a été abaissée à 10 $.

Autrement dit, ce sont des diminutions importantes. Auparavant, il fallait être abonné et avoir comptabilisé 15 millions d’impressions sur les trois derniers mois. Et avant cela, il fallait au moins 5 millions d’impressions par mois sur les trois derniers mois. Et le seuil pour être payé était de 50 $.

Peu après l’annonce officielle depuis le compte X, Elon Musk publiait sa propre publicité. Et comme à l’accoutumée, quand il publie sur le programme créateur, il a rappelé que les utilisateurs doivent être abonnés à X Premium et que seules les impressions d’autres abonnés X Premium étaient comptabilisées pour la monétisation. Cette fois, cependant, il est allé plus loin. Elon Musk a mis en avant le programme en déclarant que les utilisateurs qui sont éligibles pour la monétisation auront “essentiellement” X Premium “gratuitement”, pour peu qu’ils gagnent plus des 8 $ par mois qu’ils dépensent pour l’abonnement. Restera à voir combien d’abonnés X Premium génèrent suffisamment.

Elon Musk avait, à l’origine, lancé ce programme de monétisation pour les créateurs en février, mais celui-ci n’avait pas évolué depuis lors. Ensuite, mi-juillet, des paiements étaient soudainement réalisés vers certains utilisateurs. Il devenait alors évident, selon les comptes qui y avaient droit, que la plateforme favorisait d’abord les comptes préférés d’Elon Musk. De plus, les paiements étaient vraiment importants, certains ayant reçu plusieurs dizaines de milliers de dollars.

August 10, 2023