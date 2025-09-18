Wyze Palm Lock : ouvrez votre porte d’un simple geste, comme un Jedi

La nouvelle serrure connectée Palm Lock de Wyze permet d’ouvrir sa porte d’une simple pression de la main, offrant ainsi une expérience d’accès sans clé, innovante et pratique, qui évoque les gestes emblématiques des Jedi dans Star Wars.

Tl;dr Déverrouillage par reconnaissance de la paume, plus fiable que l’empreinte.

Données stockées localement pour une sécurité renforcée.

Nombreuses fonctionnalités avancées : auto-verrouillage, alarmes, anti-espionnage.

Wyze mise sur la biométrie palmaire pour révolutionner la serrure connectée

Le marché des serrures intelligentes accueille un nouveau venu avec le lancement du Palm Lock par Wyze, qui fait le pari audacieux de la biométrie palmaire. Délaissant les classiques lecteurs d’empreintes, ce dispositif identifie l’utilisateur grâce au motif unique des veines situées sous la peau de la main. Un simple geste de la paume devant le verrou suffit pour déverrouiller sa porte d’entrée, promettant ainsi une expérience à la fois intuitive et sécurisée.

Sécurité renforcée et gestion locale des données

Contrairement à nombre de concurrents qui stockent des informations sensibles dans le cloud ou via une application, le Palm Lock conserve toutes les données biométriques localement sur l’appareil. Ce choix vise à rassurer les utilisateurs soucieux de confidentialité. Plusieurs options de contrôle viennent s’ajouter : pilotage via l’application dédiée, ouverture depuis la vue en direct d’une sonnette vidéo Wyze, clavier lumineux autorisant jusqu’à 50 codes uniques, ou encore bonne vieille clé mécanique pour les plus traditionnels.

Des fonctions pensées contre l’erreur et l’espionnage

L’accent a également été mis sur la prévention des incidents quotidiens : grâce à un gyroscope intégré, la serrure détecte en temps réel si une porte vient d’être refermée puis enclenche automatiquement le verrouillage, limitant ainsi les fausses manœuvres et blocages imprévus. Détail ingénieux : un système « anti-peep » permet aux usagers de saisir des chiffres superflus avant ou après leur code réel. Ainsi, même sous l’œil curieux d’un voisin, impossible de deviner la véritable séquence.

Pour ceux qui souhaitent y voir plus clair dans cette offre dense, voici quelques spécificités notables du modèle :

Alarme intégrée , qui réagit en cas d’intrusion suspecte ou de porte mal fermée.

, qui réagit en cas d’intrusion suspecte ou de porte mal fermée. Batterie six mois , rechargeable en urgence par port externe si besoin.

, rechargeable en urgence par port externe si besoin. Système d’économie d’énergie, inspiré du radar millimétrique utilisé dans les voitures autonomes : il n’active la serrure que lorsque quelqu’un s’approche réellement.

Robustesse et compatibilité étendue

Pensé pour résister aux caprices du quotidien — portes claquées ou tentatives de forçage — le Palm Lock affiche une certification IP53 contre les intempéries et est validé par l’Association des fabricants de quincaillerie pour bâtiments. Côté usages connectés, il s’intègre sans difficulté à Amazon Alexa et Google Assistant et se pilote aisément via les automatisations « Wyze Rules ».

Affiché à 129 dollars sur le site officiel de Wyze, ce nouveau venu ambitionne clairement de placer la biométrie palmaire au centre des foyers connectés. Reste à voir si cette innovation séduira un public toujours plus attentif à la fois à la sécurité et à la simplicité d’usage.