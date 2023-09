Quand des possesseurs de caméra de sécurité Wyze voient les flux d'autres utilisateurs. Un nouveau problème de sécurité pour Wyze.

Les caméras de sécurité sont des accessoires très utiles au quotidien, que ce soit pour avoir un œil sur la porte d’entrée ou pour sécuriser plus avant son foyer. Mais ces appareils électroniques peuvent être sujets aux bugs. Des utilisateurs de caméras Wyze ont ainsi été confrontés à une faille de sécurité assez perturbante : certains ont pu voir les flux et logs des caméras de parfaits inconnus.

Comme le rapporte The Verge, un post Reddit r/wyzecam du 8 septembre documente les réactions d’utilisateurs qui ont pu visionner les événements survenus dans les maisons de parfaits étrangers via la visionneuse web de l’entreprise. Selon certains témoignages, les mêmes flux pouvaient même être affichés à plusieurs utilisateurs.

“Cela aurait pu être un risque pour n’importe qui si vous vous étiez récemment connecté(e) sur le site web de wyze pour visionner vos caméras“, écrit l’utilisateur Nickoplier. “Votre page était ‘en cache’ et ensuite accidentellement [sic] partagée aux autres utilisateurs visitant le même site. Oups ! Si vous n’utilisez jamais le site web de wyze, vous ne risquez probablement rien, vos flux de caméras ne devraient pas être exposés accidentellement [sic].”

Un nouveau problème de sécurité pour Wyze

Wyze a confirmé à The Verge que ces flux fusionnés sont le résultat d’un “problème de cache web” qui n’a affecté que les utilisateurs desktop durant une période de 30 minutes ce 8 septembre. Des représentants du service client ont rassuré les utilisateurs sur la discussion Reddit que l’entreprise travaillait sur un correctif, mais nombre d’entre eux ont exprimé leurs craintes quant à la sécurité et au respect de leur vie privée vis-à-vis de ce système de caméra. L’entreprise a déjà été visée pour ses mesures de sécurité pour le moins lâches, suite à la découverte, l’année dernière, d’une faille de sécurité qui avait permis à des hackers d’accéder au stockage vidéo depuis trois ans.

“Cette expérience ne reflète pas notre engagement envers les utilisateurs ou les investissements que nous avons réalisés ces dernières années pour améliorer la sécurité. Nous continuons d’enquêter sur ce problème et allons tout faire pour que cela ne se reproduise plus. Nous travaillons aussi à identifier les utilisateurs affectés”, déclarait un porte-parole de Wyze à The Verge.